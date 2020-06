Chile: Piñera desplazó al ministro de Salud tras polémica con conteo de muertes por coronavirus

Investigaciones por coronavirus. Reuters.

Los científicos trabajan a destajo para sabertodo lo que puedan sobre el comportamiento del coronavirus 2019-nCoV, desde cómo se manifiesta en el cuerpo (a través de la enfermedad COVID-19) hasta cómo se contagia entre las personas.

En el tratamiento de los infectados, los pacientes se mantienen en estricta cuarentena durante un período de tiempo de unos 15 días y generalmente son liberados después de dar resultados negativos en los análisis varias veces.

De todos modos, un gobierno local de Japón ha anunciado que recientemente registró el primer caso de una persona que ha dado positivo después de recuperarse de una infección previa. Al menos eso han informado.

Según la cadena NHK, la mujer, de unos 40 años, trabaja como guía en un autobús turístico que transportó turistas de Wuhan, China -el foco de la infección- el pasado enero. Dio positivo en el test de COVID-19 el 29 de enero y se le dio el visto bueno el 6 de febrero.

Pocos días más tarde, la mujer comenzó a mostrar síntomas y se hizo la prueba de nuevo, dando otro resultado positivo. Esto ha dado lugar a informes sobre la posibilidad de que las personas se "reinfecten" con COVID-19, aunque podrían haber vencido al virus en un primer asalto.

Prevención contra infección de Covid-19. Reuters.

¿Pero hasta qué punto es real la idea de una posible reinfección? Hablaron los expertos.

¿Se ha reinfectado?

Los expertos consultados subrayan que no hay nada realmente imposible mientras se investiga para averiguar todo lo necesario sobre el virus. Pero son escépticos respecto a la posibilidad de infectarse dos veces. Creen que lo más probable es que hayan ocurrido otras cosas.

Connor Bamford, virólogo del Instituto Wellcome-Wolfson de Medicina Experimental de la Universidad de Queen en Belfast, dijo a Euronews que es "improbable" que la mujer se haya reinfectado, pero subrayó que todavía hay mucho que aprender. Dijo: "esto es potencialmente un evento importante pero todavía hay mucho que no sabemos. Además, de confirmarse es probable que sea un fenómeno raro, por lo que podría no tener mucho impacto durante el brote".

Mientras Fabienne Krauer, epidemióloga de Oslo, Noruega, dice: "No podemos saber si se trata de una reinfección a menos que sepamos explícitamente que la mujer eliminó el virus en el medio." Añade que aunque fuera el caso, como indica la prensa japonsea y dos pruebas han dado positivo en el espacio de un mes "no podemos decir si se trata de una verdadera reinfección o una infección persistente".

¿Es una infección que persiste?

Respuesta corta y sencilla: podría ser. Philip Tierno, profesor de microbiología y patología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, dijo a Euronews que una posibilidad podría ser que la mujer estuviera "originalmente colonizada" por una enfermedad parecida al SARS, lo que significa que persistió en su cuerpo sin que ella estuviera "verdaderamente infectada".

Dijo que pudo haber experimentado "una affeción respiratoria superior muy leve, que no activó su sistema inmunológico" y que luego dio negativo si la prueba no recogió el virus en algún lugar de su cuerpo. "Más tarde, desarrolló una infección respiratoria inferior significativa", añadió.

En términos más sencillos, según Bart Haagmans, virólogo del Centro Médico Erasmus de Rotterdam, una infección inicial leve podría dar lugar a una respuesta limitada del sistema inmunológico. Esto podría permitir que el coronavirus "se replique en una segunda exposición", dijo.

¿Existe otra posibilidad?

Tanto Tierno como Bamford señalaron que podría ser simplemente un error cometido con el procedimiento de prueba. "Las pruebas no son perfectas", dijo Tierno. Pero, según Bamford, estas preocupaciones sobre la reinfección no son todavía una prioridad. Dijo: "Deberíamos vigilar esto, pero no creo que sea algo de lo que preocuparse ahora. La gran, gran mayoría de los casos son de primeras infecciones y estos son los que deberían preocuparnos."