Preocupación por aumento de casos de coronavirus en Sudáfrica

Coronavirus en el mundo, Sudáfrica.

El coronavirus rompió récords de casos o muertes en algunos de los países más poblados, como India, Brasil y México, y en Sudáfrica, mientras Europa avanzaba hoy con la reapertura de sus fronteras internas tras contener el brote y la cifra global de fallecimientos se acercaba a 400.000 a seis meses del inicio de la pandemia.

India registró casi 10.000 nuevos casos de coronavirus y 273 víctimas mortales en las últimas 24 horas, con lo que marcó un nuevo récord diario de contagios para el país de 1.300 millones de habitantes, donde ya fue levantado el aislamiento social.

En marzo, el gobierno del primer ministro Narendra Modi impuso un confinamiento en todo el territorio, pero la presión social de una economía con fuerte presencia de informalidad forzó el levantamiento casi total de las restricciones, lo que derivó en un nuevo ascenso de los contagios, que ya superan las 226.000 personas, de las que 110.000 se recuperaron pero 6.348 murieron.

En Sudáfrica se presenta otro de los focos fuertes de casos. Hoy se registró un nuevo récord, con 3.267 contagios diarios, lo que eleva el acumulado a casi 41.000.

Sudáfrica es el país con más enfermos de Covid-19 de todo el continente africano, donde un total de 163.000 personas se contagiaron.

En Europa, los ciudadanos comunitarios residentes en Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, República Checa y, parcialmente, Alemania, desde hoy podrán moverse libremente entre esos países sin necesidad de realizar cuarentena ni presentar un análisis que acredite que no están contagiados de coronavirus.

España, en tanto, hoy completó los diez días de luto nacional por las víctimas de la enfermedad, decretados por el gobierno, mientras la mitad del país espera entrar el lunes en la última etapa de la transición para recuperar la normalidad.

Según los datos publicados por el Ministerio de Salud, hasta hoy murieron 27.133 personas a causa de la enfermedad, mientras que los casos diagnosticados son 240.660.

Las autoridades sanitarias de Francia, por su parte, afirmaron hoy que la pandemia está "controlada" y estimaron que la posibilidad de decretar un nuevo confinamiento de la población es "extremadamente baja", incluso aunque haya una segunda oleada, dijo el presidente del Comité Científico que asesora al Gobierno, Jean-François Delfraissy.

En Italia, que está en pleno proceso de flexibilización de las medidas de restricción y espera la llegada de los primeros turistas europeos, que desde el último miércoles pueden ingresar sin necesidad de cumplir con una cuarentena, el gobierno informó hoy de 518 nuevos casos, con lo cual por primera vez en la semana volvió a superar el umbral de los 400 contagios.

La excepción de la región es el Reino Unido, que con 357 muertes en la última jornada, sobrepasó la barrera de las 40.000, informó hoy el Ministerio de Salud británico.

Un estudio reveló que el Reino Unido tiene actualmente la tasa más alta de Europa de contagio, después de Suecia.

A su vez, en Estados Unidos, la ciudad más emblemática y a la vez principal foco de contagios, Nueva York, marcó un punto de inflexión al no reportar ningún muerto, según los datos divulgados anoche por las autoridades, informó la agencia de noticias EFE.

Según las cifras de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos es el país con mayor número de contagios y muertes por Covid-19, con 1.894.753 y 109.042 respectivamente.

En México los datos de esta noche indican que había 110.000 casos confirmados, con un acumulado de 13.000 muertos (625 en las ultimas 24 horas, al igual que 4.346 contagios).pero los pronósticos que maneja Hugo López-Gatell, el funcionario que gestiona la crisis del coronavirus, son aún más sombríos.

Digo que el país podría superar las 35.000 decesos y llegar incluso a un "escenario muy catastrófico" de 60.000, luego de que autoridades sanitarias anunciaran ayer un nuevo récord de contagios diarios, con 4.442.

En Brasil se registraron hoy 1.005 muertes y los contagios totales llegan a 645.771, lo que lo sostiene como el segundo país en el mundo, en un clima de creciente conflictividad social que se retroalimenta con las actitudes y decisiones del presidente, Jair Bolsonaro.

El mandatario amenazó hoy con usar la Fuerza Nacional de Seguridad, tropa de élite policial, contra las protestas convocadas para el domingo por grupos sociales y movimientos antifascistas a los que calificó de "terroristas", "marihuaneros" y "desocupados", en medio de la conmoción nacional por los 34.000 muertos por la pandemia del coronavirus.

Después, amenazó con retirar a Brasil de la OMS, siguiendo los pasos del estadounidense Donald Trump, quien sorpresivamente criticó la gestión del ultraderechista frente a la pandemia en el gigante sudamericano.

La situación también aparece fuera de control en Chile, donde las autoridades sanitarias reportaron hoy un nuevo récord de 92 fallecidos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia en el país.

La cifra total de decesos ascendió a 1.448 en todo el país, informó la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien destacó que 20 de los nuevos fallecidos entran en la nueva definición recomendada por la Organización Mundial de la Salud, mientras que el registro de casos positivos superó los 122.000.

Perú también volvió a anotar cifras preocupantes, a punto tal que el país andino quedó noveno en la lista de naciones con mayor cantidad de contagios, desplazando a Alemania.