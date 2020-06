Alberto Fernández presentó en redes sociales a Kaila, la nueva hija de su perro Dylan

Presidente Alberto Fernández. NA.

El presidente Alberto Fernández se mostró este domingo partidario de "restringir" la utilización del transporte público y las salidas a correr autorizadas por el gobierno porteño, tras expresar su "preocupación" por la concentración de gran cantidad de personas que esta semana se vio en parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la flexibilización del aislamiento.

"Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: Che, Horacio, esto así no funciona", contó el Presidente en diálogo con Radio 10, al tiempo que aseguró que van a "seguir trabajando juntos" y "tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente".

Dado el gran incremento de infectados en la semana, el presidente aseguró también que consultó el sábado a los ministros de Salud de nación, provincia y Ciudad y que hablará este domingo con los respectivos gobernadores para determinar si habrá cambios en la cuarentena.

Sobre la situación en el AMBA, puntualizó: "La detección, el testeo y el aislamiento están ocurriendo, y eso también implica el aumento de los casos. Ahora, también creo mucho en el relajamiento social. La gente siente que esto ya pasó, y no pasó nada. Tampoco es un problema de los barrios populares. El virus está distribuido en todos los barrios de Buenos Aires".

Con este marco, el ministro Ginés González García expresó claramente su preocupación. “El conurbano tiene muchos problemas, pero el principal es la magnitud de cualquier fenómeno que suceda ahí y la poca estructura que tiene no sólo sanitaria, sino de la formidable estructura logística y capacidad que tiene que tener para hacer los aislamientos y lo que hay que hacer cuando suceden estos casos”, dijo.

"Estamos preocupados y tomando todas las medidas para evitar más contagios", manifestó el funcionario de Salud en una conferencia de prensa virtual. "Es por eso que no descartamos volver a fases anteriores del aislamiento. Siempre dijimos que si había que retroceder lo íbamos a hacer”, agregó dejando más que abierta la posibilidad.