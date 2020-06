El curioso "túnel desinfectante" que protege a Putín del coronavirus

Vladimir Putín uno de los líderes mundiales que tiene su técnica para evitar el coronavirus.

Antes de ver al presidente, pase por el túnel desinfectante. Vladimir Putin está protegido del coronavirus por un conducto especial: un túnel de desinfección por el que debe pasar cualquier persona que visite su residencia en las afueras de Moscú. Se entra con la mascarilla puesta y varios pulverizadores diseminan desinfectante por todo el cuerpo desde arriba y desde los lados.

Todos los que lo atraviesan se ven envueltos por una "nube de agua fina" que cubre la ropa y las áreas expuestas del cuerpo con una solución desinfectante, informa la agencia estatal RIA Novosti.

Este túnel de protección fue instalado hace semanas en su residencia oficial de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú. Allí es donde Putin suele despachar y recibir visitantes, pues desde 2013 evita en lo posible acudir al Kremlin para no crear atascos con su comitiva, según dijo en su momento.

Anteriormente, el gobernador de Penza, Ivan Belozertsev, dijo que la empresa Motor Technologies (dedicada a la creación de equipos para lavar piezas de automóviles y empresas industriales) había sufrido contagios por la pandemia en mayo. Así comenzó a producir túneles de este tipo. Los programadores de Penza desarrollaron incluso un software que proporciona un sistema de reconocimiento facial y medición de temperatura. Poco después, varios responsables de la residencia del presidente se pusieron en contacto con los gerentes de la planta.

Parece que el túnel hace que el presidente, de 67 años, se sienta más seguro ante el avance del coronavirus en su entorno. El portavoz de Putin, Dimitri Peskov, dijo en abril que cualquiera que se reuniera con Putin en persona se tenía que hacer la prueba del virus. Un mes después, el propio Peskov dijo que él mismo había resultado infectado. Para entonces los casos de coronavirus se han ido acumulando en el entorno de Putin en cuestión de semanas. Antes también dieron positivo el primer ministro, Mijail Mishustin; el ministro de Obras, Vladimir Yakushev; y la de Cultura, Olga Lubimova. También estuvo convaleciente el subjefe de la Administración Presidencial, Serguei Kirienko, uno de los principales colaboradores del presidente.