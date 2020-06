Los feminicidios en Colombia con cifras récord en medio de la cuarentena por el coronavirus

Aerolínea en crisis.

Como consecuencia de la crisis global de la pandemia de coronavirus, Lufthansa anuncia despidos y venta de activos para pagar un rescate estatal de nueve mil millones de euro.

En el primer trimestre la empresa tuvo una pérdida neta de 2.100 millones de euros, seis veces más que en el mismo periodo del año pasado.

El grupo, que incluye Swiss Airlines, Austrian Airlines y Brussels Airlines, se prepara para una disminución tajante de beneficios este año.

Lufthansa ha iniciado contactos con los sindicatos para tratar los despidos o jubilaciones.

El plan de rescate de Lufthansa prevé que el Fondo de Estabilización Económica del Estado alemán suscriba acciones en el curso de un aumento de capital para acumular una participación del 20% en la aerolínea, así como un préstamo de hasta 3.000 millones de euros (US$ 3.380 millones).

Your browser does not support the video element.

VIDEO EURONEWS.

El paquete de ayuda previsto totalizará unos 9.000 millones de euros (US$ 10.160 millones).

Lufthansa necesita de la asistencia del Estado debido a que las restricciones de viaje por la pandemia de coronavirus paralizaron casi totalmente el negocio de la empresa, con la excepción de los vuelos de carga.

Como resultado, decenas de miles de puestos de trabajo en el grupo, que emplea a unas 138.000 personas, están en peligro, ante lo cual se espera que los accionistas voten el plan de rescate el 25 de junio.