FECOBA: Comerciantes reclaman que venta online sea regulada por el Estado para evitar sanciones

El presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) Fabián Castillo, consideró hoy necesario que la venta on line sea regulada por el Estado, para garantizar que durante la cuarentena los comerciantes pueden operar sin problemas con ese instrumento.

Según el dirigente, la pandemia "aceleró el proceso de venta on line, que era algo que se estaba viniendo. Pero ahora ese instrumento es muy importante. Necesitamos que no se corte y que se le dé formalidad desde el Estado".

"Lo que buscamos es que el canal electrónico de ventas tenga previsibilidad, para que los comerciantes sientan que no están infrigiendo la ley", sostuvo Castillo, en declaraciones radiales.

Además, reclamó al Gobierno porteño que alivie la presión impositiva que pesa sobre las pymes mercantiles de la Ciudad e impulse créditos a tasas subsidiadas, mientras dure la emergencia sanitaria.