Alberto Fernández en el Día de la Independencia: "Vine aquí a terminar con los odiadores seriales"

Alberto Fernández en Quinta de Olivos por acto del 9 de Julio.

El presidente Alberto Fernández afirmó que "la Argentina del mañana se construye con todos: los hombres y mujeres de la industria, del campo, del comercio, y las finanzas", y sostuvo que el "odio y la división nos posterga y paraliza".

"Todos unidos tenemos que construir la Argentina que se viene", dijo el mandatario al encabezar el acto por el día de la Independencia desde la residencia de Olivos, donde agradeció al sindicalismo "por haber entendido la fragilidad de este tiempo".

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que, "ante estos tiempos difíciles, debemos ser como aquellos hombres que tuvieron coraje y no angustia".

"Quisiera poder tener la templanza y el coraje para enfrentar este tiempo tan difícil como el que hoy nos toca", dijo.

Fernández destacó hoy que junto a "todos los gobernadores" estuvieron de acuerdo en que "había que preservar la salud y la vida de la gente antes que nada" frente a la pandemia de coronavirus.

"Todos entendimos que no había un dilema, que no había disyuntiva; trabajamos juntos y ahora estamos tranquilos de que a ningún argentino le faltará asistencia", dijo el mandatario al encabezar en forma virtual desde Olivos el acto central por el 204 Aniversario de la Declaración de la Independencia.

"Vine acá a terminar con los odiadores seriales y a abrir los brazos para que todos nos unamos. No vengo a instalar un discurso único. Celebro la diversidad, no me afecta. Pero necesito que sea llevada adelante con responsabilidad. La primera responsabilidad tiene que estar en no mentir y en respetarnos. Soy el primero que quiere eso", manifestó.



"El odio nos paraliza y nos pone en el peor lugar como seres humanos. La Argentina que se viene y el mundo que se viene tienen que ser distintos", subrayó desde la Quinta de Olivos, donde estuvo acompañado por Héctor Daer y representantes empresariales del grupo de los seis.



"Debemos pasar este momento siendo solidarios y ya empezando a reconstruir la Argentina de mañana. La industria, el comercio, las finanzas, el campo, todos unidos tenemos que reconstruir la Argentina que se viene", consideró.