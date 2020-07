INDEC: actividad económica cayó 20,6% anual en mayo, pero se recuperó desde baja de abril

Trabajadores del turismo y gastronómicos, en protesta, Canal 26.

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) reclamó al Gobierno de la Ciudad y a la Legislatura porteña sancionar una ley que declare en emergencia a ese sector, a raíz del aislamiento por la pandemia del coronavirus​, que obligó a suspender su actividad desde el 20 de marzo.

Muchos establecimientos ya atraviesan más de tres meses sin actividades ni ingresos y otros cubriendo solo una parte de su facturación habitual por ventas a través de delivery o take away en el caso de los gastronómicos, o con convenios para alojar pacientes por el lado de los hoteles.

Con este marco, este miércoles se realiza una masiva marcha de protesta en el centro porteño. CANAL 26 estuvo EN EXCLUSIVA en el lugar de los reclamos.



La marcha es encabezada por el secretario general del gremio, José Luis Barrionuevo, y el cotitular de la CGT, Carlos Acuña, mientras que participan también empresarios gastronómicos y hoteleros, dos de las actividades más golpeadas por la paralización comercial que derivó de la pademia.



"Acá parece que si no sos infectólogo, la opinión tuya no vale nada. Estamos proponiendo volver con los protocolos que correspondan, respetando lo que haya que respetar, pero trabajando", dijo Acuña a los periodistas desde la Plaza de Mayo.

Reclamo de hoteleros y gastronómicos. Canal 26.

El gremio de UTHGRA, representado por su secretario general, José Luis Barrionuevo, también se plegó al reclamo. El dirigente aseguró que "todos los días se pierden puesto de trabajo".

Está previsto que los dirigentes entreguen un petitorio en la Casa Rosada, en reclamo de que se reabran los restaurantes y hoteles, bajo un protocolo de prevención de la Covid-19 que ya presentaron.

La solicitud, difundida mediante un comunicado de la asociación, remarca que "los hoteles, restaurantes, confiterías, cafés y bares de la Ciudad de Buenos Aires atraviesan una crisis sin precedentes como consecuencia de las restricciones generadas por el Covid-19" dado que "están cerrados desde hace más de 120 días".

José Luis Barrionuevo en la protesta. Canal 26.

"Se trata de 8.000 empresas que dan empleo a más de 60.000 personas. Tanto los establecimientos como los puestos de trabajo están en serio riesgo", precisaron y remarcaron que "están al borde del abismo".