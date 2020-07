Fútbol: por aumento de casos suspenden reunión clave, ¿postergan regreso a los entrenamientos?

Andrés Guzmán.

El futbolista Andrés Guzmán, delantero del club General Lamadrid que milita en la Primera C de Argentina, es kinesiólogo y decidió trabajar con pacientes que contrajeron coronavirus, pero reveló que no tiene "miedo" de contagiarse.



Guzmán se desempeña como kinesiólogo en un sanatorio que atiende a las personas infectadas por Covid-19 y manifestó: "Muchos me preguntan si tengo miedo a contagiarme y siempre les digo que no".



Asimismo añadió: "Primero porque es la carrera que elegí y siento que es la más hermosa del mundo, entonces me siento un privilegiado de poder ayudar y, por otro lado, aprendo día a día porque era un área donde no me manejaba, que es la terapia intensiva y los cuidados respiratorios".



En diálogo con Solo Ascenso, el jugador comentó: "Voy de lunes a sábados al sanatorio y estoy en contacto con los pacientes tanto en terapia como en piso, son todos pacientes con coronavirus".



"Es todo nuevo porque cuando estaba en la facultad ya había entrado a terapia intensiva y la primera vez que ingresé fue movilizante porque ver que hay personas que dependen de un respirador y que hay mucha gente no sale de ahí, pero esta vez me agarró más entero, ya sabía de qué se trataba", señaló.



El delantero del conjunto que milita en la Primera C explicó además cuál es el trabajo que realiza en el centro de salud: "El kinesiólogo se encarga del manejo del respirador y es complicadísimo porque son muchos botones y ecuaciones".



Tras quedar en condición de jugador libre debido a la incertidumbre del futuro del fútbol en Argentina, el futbolista indicó que Lamadrid "está cumpliendo en todo" ya que los jugadores cobraron el sueldo del mes de mayo y les prometieron que van a abonarle el de junio.



Guzmán expresó que el plantel de Lamadrid se entrenó por la plataforma Zoom y algunos futbolistas lo hicieron hasta que se les terminó el contrato, a la vez que dijo que, si bien la idea del club era renovarles el vínculo a todos aún no se sabe qué pasará a raíz de la pandemia.