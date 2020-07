Lomas de Zamora.

ADVERTIMOS AL LECTOR POR LA SUSCEPTIBILIDAD DE LAS IMÁGENES.

Salía de su casa y le robaron el auto con su hijo adentro. Luego, tiraron al nene a las dos cuadras. Ocurrió en la tarde del jueves, en Lomas de Zamora. Al pequeño, de 6 años, le pegaron en la boca para bajarlo del vehículo. Los delincuentes habían salido en libertad hace un mes.

En video, se vieron las duras imágenes. Una mujer fue abordada por dos delincuentes cuando salía de su casa con el auto en el barrio San José, de Lomas de Zamora, junto a su hijo. Forcejearon violentamente y se subieron al vehículo con el nene a bordo. Huyeron varios metros hasta que lo bajaron a los golpes.

Todo ocurrió este jueves, a plena luz del día, y quedó registrado por la cámara de seguridad de la casa. Tal como se ve en las imágenes, cerca de las cuatro de la tarde, la mujer había arrimado el auto a la vereda de la casa y se bajó para cerrar el portón. Fue momento en que la abordaron dos delincuentes mientras su hijo la esperaba dentro del vehículo.

La mujer empezó a gritar: "Está mi nene adentro". Su desesperación quedó registrada en las impactantes imágenes.

A pesar de sus intentos por detenerlos, los hombres avanzaron a toda velocidad y la arrojaron con violencia sobre el pavimento.

El nene de 6 años fue arrojado a unos 200 metros de la casa, y no sufrió heridas. La madre terminó golpeada y con una fractura, producto de la fuerte caída tras el empujón de los delincuentes.