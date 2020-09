Protesta en el Congreso.

En plena tensión entre el oficialismo y la oposición en el Congreso, los legisladores de ambos espacios negocian en Comisión de Labor Parlamentaria para tratar de llegar a un acuerdo por la sesión convocada este martes en la Cámara baja. El debate estaba previsto para las 13, pero se postergó y empezaría a las 17.30 bajo una modalidad semipresencial.

Mientras diputados siguen intentando encontrar una solución, un grupo de manifestantes protesta en las inmediaciones del Congreso desde el mediodía. Se expresan contra la Reforma Judicial y contra el oficialismo que no deja que los diputados de la oposición puedan sesionar de forma presencial.

Cerca de las 17:00 se registraron incidentes entre los manifestantes y la seguridad cuando intentaron ingresar al recinto previo al inicio de la sesión.

Juntos por el Cambio proponía esta tarde renovar por hoy el protocolo de funcionamiento telemático, y, en los próximos días, acordar un temario para extender el trabajo virtual por 30 días, donde no se incluya la Reforma Judicial ni el proyecto de Aporte Solidario, informaron fuentes parlamentarios.

El Frente de Todos informó a la oposición que el debate por la Reforma judicial se va extender por lo menos dos meses en comisión y lo mismo sucederá con el Presupuesto, indicaron fuentes parlamentarias.

Participan del encuentro que se realiza en el salón Delia Parodi de la Cámara baja, además de Massa; el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, sus colegas de bancada Cecilia Moreau y Cristina Alvarez Rodríguez; el titular del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri;del Pro Cristian Ritondo; y de la Coalición Cívica; Maximiliano Ferraro

También están presentes, el presidente del Interbloque Federal, Eduardo Bucca, y del Interbloque Unidad para el Desarrollo José Luis Ramón. y de la izquierda Nicolás del Caño y Romina del Pla,

La Cámara de Diputados fue citada a una sesión especial para tratar los proyectos de auxilio al turismo que está atravesando una delicada situación por la parálisis de la actividad debido a la pandemina y el aumento de sanciones a la pesca ilegal.