Diego Maradona, Don Diego y Doña Tota.

Para Diego lo más importante fue la familia. El tenía admiración y respeto por sus padres. Empecemos por “Don Diego”, el hombre que inició el clan Maradona.

Nació en Corrientes y se instaló en Fiorito. Ahí dirigía al equipo Estrella Roja. Siempre se mantuvo ajeno a todas las peleas familiares de su hijo. Falleció en el 2015, a los 87 años.

“El diez”amaba con locura a su mamá, “Doña Tota”. A las 7.05 del 30 de octubre de 1960, trajo al mundo al Diego en el policlínico de Lanús. Falleció en 2011, a los 81 años.

Sus hermanos: Ana Maradona, la mayor de 8 hermanos, Rita “Kity”, la más cercana a Diego, Elsa “Lili”, María Rosa y Claudia, quinta hija mujer. Hasta acá el clan femenino.

El “equipo” masculino: Hugo “El turco” que vive en Italia, el hermano más “mediático” Raúl “Lalo” Maradona.

Sus mujeres: Claudia Villafañe, madre de Dalma, Gianinna y quien lo acompañó incondicionalmente en su vida, hasta organizó el velatorio en Casa Rosada.

Cristina Sinagra, fue amante de Diego mientras él jugaba en Napoli y quedó embarazada de Diego Jr; hijo reconocido en 2016.

Valeria Savalain, otro amor fugaz de Maradona, bailarina y madre de Jana.

Verónica Ojeda, fue su segunda pareja estable luego del divorcio con Claudia. Fueron y vinieron en varias oportunidades. En 2013 nació Dieguito Fernando. Ella tuvo una enorme lucha para que Diego aceptara a su hijo. El último tiempo hubo una relación cercana. Hoy, el novio de Ojeda lucha por los derechos del hijo del ex jugador.

Rocío Oliva, la última novia de “Dios”. Fue una pareja intensa. Se pelearon , él la metió presa en Brasil, se reconciliaron, casi se casan pero ella se cansó y lo dejó; aunque siempre se mantuvieron en contacto y la buena relación.

Pasemos en limpio los hijos reconocidos: Dalma, Gianinna, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando. Hay dos más que buscaron ser aprobados por el apellido Maradona.

Sus nietos: Benjamín Maradona Aguero. Hijo de Gianinna y el Kun Aguero. Tiene 11 años.

Diego Matías Maradona, hijo de Diego Jr, nació en 2018. Roma Caldarelli, hija de Dalma, nacida en 2019.

“El entorno”: Matías Morla, abogado, apoderado y mano derecha de Maradona. Odiado por sus hijas Dalma; Gianinna y Claudia Villafañe por, según ellas, cortar e impedir el vínculo con Diego.

Víctor Stinfale, abogado y amigo del ex jugador. Leopoldo Luque su último médico que hoy se encuentra en una encrucijada legal por la muerte de su paciente.

Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla y quien estuvo presente hasta los últimos días de “El Diez”. Cristian Bragarnik, representante de jugadores, fue clave para el ingreso de Diego a Gimnasia.

Gabriel Pellegrino, presidente del Club Gimnasia.

“El ex entorno”: Alejo Clérici, ex amigo y mano derecha. “Sergio”, quien manejaba el auto de Diego y lo trasladaba a todos lados. “El chino” Maradona, sobrino de Maradona.Vanesa, ex de “El chino”.