Lalo y Diego Maradona.

“Lalo” Maradona era uno de los hermanos más cercanos y “mediáticos” de “El Diez”, acompañó a su familiar hasta último momento.

Con el correr de los días, cada miembro del círculo cercano fue posteando en redes sociales su adiós al astro del fútbol.

Hoy, “Lalo” fue quien publicó en twitter un conmovedor mensaje: “Tu familia siempre va a estar abrazada a vos y tus hijas son puro amor y coraje. Te pido que abraces a mamá y papá y no los sueltes. Que digo de soltar, si jamás nos soltaste. Creía que los duelos se tratan de soltar, pero a vos no te suelta nadie. Te amo para siempre".

Su hermano, quien está destrozado por la partida de Diego, y que si bien tenían un vínculo muy unido, estaban separados por la distancia, continúo escribiendo: “"Hermano querido. Conquistador de sueños. Pelu!! Jamás iba a imaginar tanta tristeza junta. Me llevaste de la mano de chiquito, me enseñaste a creer que nada es imposible" y agregó: "En ese momento decía que “vos eras de otro planeta”, con el transcurso de los años lo confirmé y ahora pude ver a tu país y al mundo entero despedirte, recordando tu magia. Siempre sentí orgullo de ser tu sangre. Este gran dolor que siento no se va a ir nunca".