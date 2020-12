Choque de dos formaciones del Premetro. Canal 26.

El hecho tuvo lugar este viernes por la mañana.

Cerca de las 10:55 horas, dos unidades del barrio porteño de Villa Lugano. colisionaron mientras circulaban por vía única en sentidos opuestos.

El accidente dejó como saldo siete heridos con politraumatismos, entre ellos el conductor de una de las unidades, que presentó heridas de gravedad y debió ser trasladado al Hospital Cecilia Grierson.

En el lugar se dio la intervención inmediata de personal del SAME, Bomberos y Policía de la Ciudad.

Como consecuencia del incidente, el ramal a Centro Cívico fue interrumpido y únicamente funciona el ramal General Savio.

Vale mencionar que a diferencia del resto del Subte, el Premetro no cuenta con dispositivos de seguridad de tipo ATS/ATP o paratrén, sino que la conducción se realiza “a la vista”.

Canal 26 en el lugar del accidente.

Este punto había sido objetado años atrás por la auditoría realizada por Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), que en su informe había indicado que “la conducción del tranvía se realiza siempre en modo marcha a la vista, siendo el conductor el único responsable de respetar las señales de protección de ruta en las zonas de agujas y las señales viales en el resto de vía general”.