El regreso de Mirtha Legrand a la TV, EL TRECE.

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión fue una noche cargada de emociones que se hicieron sentir en la memoria de "La Chiqui". Luego del saludo de muchos personajes famosos, la conductora fue sorprendida por un emotivo video de su trayectoria con la voz de su nieta, Juana Viale.

Al expresar los deseos de comienzo de año, Mirtha dijo: "Que aparezca la vacuna. La gente está muy asustada, muy temerosa. Se muere mucha gente. Y que nos unamos los argentinos, que seamos hermanos de verdad". En cuanto a lo personal, la Chiqui fue más emotiva: "¡Que me quieran!...Que no me abandonen. Y pido salud y la unión de nuestra familia y de las familias argentinas".

Por otro lado Marcela Tinayre brindó por: "Yo brindo por la salud de todos, para que en el 2021 salgamos de la tristeza. Que seamos Ave fénix, resurgir del dolor, de la pena, de los seres queridos que se fueron, que se transformaron, que están dando vueltas. Brindo por mi familia, por los hijos de Marcos y por mis amigos".

Y por último, Juana cerró con su deseo de fin de año: "A mí me gustaría que seamos muy conscientes de la Tierra que tenemos, que no hay otro lugar al que ir, que hay que cuidarla, cuidar las aguas y los bosques. Y a nivel personal, yo también voy a brindar por mi familia. Por que esta imagen que es una abuela, una mamá y una nieta llegue a todos los hogares. Que lo más importante es la familia, que sin familia no hay amor, no hay salud así que ojalá que todos en sus mesas estas fiestas puedan estar así, en familia".

La diva quiso despedirse del aire enviándole un saludo muy especial al expresidente Carlos Saúl Menem, quién se encuentra pasando por un delicado estado de salud. "No quiero que termine este programa sin recordar a alguien que me ayudó mucho cuando fue presidente: Carlos Menem. Cuando yo estaba prohibida que no podía trabajar en televisión él me dijo: ´cuando yo sea presidente usted va a trabajar' y lo cumplió".

Y al final de los últimos minutos de aire, Mirtha se despidió hasta el próximo año con su clásica frase "Como te ven te tratan...".