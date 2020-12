Marta Cohen, médica patóloga Argentina en Reino Unido.

*Por Mauro Calvagna

En una entrevista exclusiva con DIARIO26.COM desde la ciudad de Sheffield en el Reino Unido, la Doctora Marta Cohen, patóloga pediátrica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, reveló cuales son las condiciones actuales de la pandemia y cómo evoluciona de manera diferente en las sociedades del mundo.

Cohen, nos abrió las puertas de su oficina de trabajo en el Hospital de Sheffield donde se desarrolla como Directora Clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del y profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad del mismo instituto.

Hospital de Niños de Sheffield en el Reino Unido donde Cohen trabaja como directora.

Hace meses fue nombrada por la Reina Isabel II como Oficial del Imperio Británico (OBE), en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante. Cohen pasa a formar parte de la "Excelentísima Orden del Imperio Británico", fundada por el rey Jorge V en 1917. Esta distinción es otorgada a aquellas personas cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido. Un galardón que recibieron Paul McCartney (1965), John Lennon (1965), Bill Gates (2005) y Bono (2007), entre otras personalidades.

Reconocimiento de la Orden del Imperio Británico (OBE) otorgado por la reina Isabel II.

Durante la entrevista con el periodista Mauro Calvagna reveló con sustento científico que "las vacunas van a ser algo que solo van a ayudar, pero no son la salvación (...) Las fórmulas no tienen la cobertura de inmunidad del 100%".

En relación a la desconfianza de la población sobre las diferentes tipos de vacunas, Cohen afirmó que "Si las vacunas son aprobadas por los organismos correspondientes, tenemos que tener confianza en ellas, más allá de donde vengan".

"La inmunidad de las vacunas comienza recién a la semana de la segunda dosis, luego va decreciendo ese indicador. A los 6 meses de aplicarla la efectividad pasa a ser nada más del 50% (...) La aplicación de la vacuna no hace que no te contagies de coronavirus sino que la enfermedad no sea grave y pase a ser algo similar al resfrío", detalló la científica argentina.

La vacunación no evitará el contagio de coronavirus afirma la Dra. Cohen.

Cohen reveló una formula que es clave para evitar contagios: "Los tres pilares para combatir la pandemia y la solución a que se frene el coronavirus es la utilización del barbijo, el distanciamiento social y la higiene de manos".

"Las pandemias duran 3 años y se producen cada 100 y esta debería seguir ese patrón. Esta pandemia debería seguir hasta el año 2022 (...) Que la pandemia termine antes es en gran parte responsabilidad nuestra".

Mirá la entrevista completa acá.