Marcelo Lamela, escritor argentino en el Reino Unido. Canal 26.

A mediados del mes de diciembre de 2020, el mundo se puso nuevamente en estado de alerta máxima debido a la aprición de una nueva y desconocida cepa del coronavirus en el Reino Unido.

Como era de esperarse, mientras aún no se sabe que las diferentes vacunas son capaces de controlar el avance de la pandemia de covid-19, ahora la angustia y la incertidumbre se vuelven a apoderar dele stado de ánimo de la población mundial.

Este martes, Federico Bisutti habló al respecto, en ENTREVISTA EXCLUSIVA para CANAL 26, con Marcelo Lamela, un escritor argentino residente en el Reino Unido, quien relató la experiencia en primera persona.

"Aquí (en Inglaterra) hay confusión y bronca", comenzó diciendo el argentino desde Inglaterra; quien agregaba: "Fui al centro de Londres y ya habían establecido la Fase 3, que es muy alta. Pero al otro día la subieron a Fase 4".

Así mismo, contó: "Hablé con el embajador y en la charla surgió la posibilidad de un aumento de casos y subir de fase".

El testimonio de Marcelo Lamela en Canal 26.

En el mismo sentido, Lamela comentó que pese a que "la vacuna estaría casi lista, la situación se precipitó mucho, de golpe".

Finalmente, comentó EN EXCLUSIVA para CANAL 26 que se estima que "la nueva cepa es más contagiosa, pero no más letal".

Un escritor argentino habló desde Inglaterra sobre el Covid-19. Canal 26.