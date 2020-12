Viviana Canosa

Viviana Canosa mostró su furia en Twitter tras la aprobación en el Senado de la ley de aborto legal y disparó contra el presidente Alberto Fernández, dijo que la Argentina era sinónimo de muerte y respondió a los ataques de los usuarios “verdes”.

“Me mandan esto los verdes! No chiques no me duele! Son felices? Cuantos abortos por persona? Es ilimitado??? Abrazo fuerte”, escribió la conductora junto al antiguo mensaje del mandatario que dice “te duele? Me encanta”.

Me mandan esto los verdes!

No chiques no me duele!

Son felices?

Cuantos abortos por persona? Es ilimitado???

Abrazo fuerte pic.twitter.com/skw1tA0Sd9 — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 30, 2020

Noticias relacionadas

Canosa también aprovechó la plataforma para descargarse y pedir que “metan en cana otra vez a los violadores que salieron en cuarentena” y también para protestar contra “los derechos humanos”: “del pañuelo blanco al pañuelo verde”, escribió.

Ya que están ahí.. pueden pedir que metan en cana otra vez a los violadores que salieron en cuarentena?

Besis. — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 30, 2020

La periodista también citó un mensaje del usuario Marcelo Bivona, que compartió una imagen de la Constitución de la Nación Argentina afirmando que defenderán la vida “de todos los niños por nacer en la justicia con la única arma que tenemos”.

EL PUEBLO ARGENTINO LE DICE

“SI A LAS DOS VIDAS”

Argentina es vida, nosotros ya ganamos por defenderla.

Iremos a la CORTE.

Felicitaciones Presidente, mas muertes, logró lo que quería!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ pic.twitter.com/yc68W6wZam — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 30, 2020

En otro tuit la periodista compartió un video y reafirmó su postura y la de los grupos autodenominados provida. “EL PUEBLO ARGENTINO LE DICE ‘SI A LAS DOS VIDAS’. Argentina es vida, nosotros ya ganamos por defenderla. Iremos a la CORTE. Felicitaciones Presidente, más muertes, logró lo que quería! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$”, tuiteó.

Tanto esfuerzo tuvo premio! https://t.co/kJGlcKJPIs — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 30, 2020

También compartió otro mensaje propio, en el que informó que la senadora Silvia Elías de Péres denunció “presiones intolerables” de Alberto Fernández. “Tanto esfuerzo tuvo su premio”, cerró.