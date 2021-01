Helados infectados con coronavirus.

Una noticia alertó a todos en el mundo cuando se descubrió que en un postre helado había rastros de coronavirus. Los ingredientes incluyeron leche en polvo de Nueva Zelanda y suero en polvo de Ucrania, según las autoridades. Por qué apareció el coronavirus en los paquetes del postre.

Después de reportarse hallazgos en distintos alimentos importados, China informó que el coronavirus fue detectado en varios paquetes de helado, por lo que hubo que retirar los lotes del mercado y aislar a más de 1.600 personas para que se hisoparan.

La compañía Daqiaodao Food Co., Ltd., en Tianjin, cerca de Pekín, fue aislada y se han realizado pruebas a sus empleados para ver si tienen la infección, dijo el gobierno de la ciudad en un comunicado. No había indicios de que alguien hubiera contraído el virus por comer el helado.

El medio británico Sky destacó la opinión de Stephen Griffin, virólogo de la Universidad de Leeds, que cree que hay pocos motivos para el pánico. “Es probable que proceda de una persona, y sin conocer los detalles, creo que probablemente sea un caso único”, manifestó.

“Por supuesto, cualquier nivel de contaminación no es aceptable y siempre es motivo de preocupación, pero lo más probable es que esto sea el resultado de un problema con la planta de producción y posiblemente se deba a la higiene en la fábrica”, añadió Griffin.