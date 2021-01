La preciada copa del Mundial de Clubes.

La FIFA sorteó hoy el Mundial de Clubes que se disputará en febrero próximo en Qatar, y el ganador de la Copa Libertadores se medirá con el vencedor del cruce entre Tigres de México y el Ulsan Hyundai de Corea del Sur.

En tanto, el Bayern Munich, que se adjudicó la última Liga de Campeones, recibirá al vencedor del cruce entre Al Duhail de Catar y Al Ahly de Egipto.

Esta edición no tendrá al campeón de Oceanía, el Auckland City, debido a que las autoridades de Nueva Zelanda endurecieron la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El sorteo que realizó la FIFA en Zúrich contempla el inicio del torneo para el 4 de febrero con los duelos entre Tigres-Ulsan Hyundai, en el estadio Ahmad Bin Ali, y Al Duhail-Al Ahly, en el Education City, ambos en la ciudad de Rayán.

La primera semifinal se realizará el 7 de febrero entre Tigres o Ulsan Hyundai ante el ganador de la Copa Libertadores, que saldrá del duelo que el próximo 30 de este mes disputarán Santos y Palmeiras en el estadio "Maracaná" de Río de Janeiro.

