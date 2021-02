Vacunación contra el coronavirus, NA.

Los expertos afirman que las personas que ya han estado enfermas de coronavirus deben vacunarse también, pero pueden experimentar intensos efectos secundarios incluso después de una dosis.

Shannon Romano es bióloga molecular, se enfermó de coronavirus a finales del mes de marzo, aproximadamente una semana después de que ella y sus colegas cerraran su laboratorio en el Hospital Mount Sinai. Lo primero que le vino fue un dolor de cabeza debilitante, seguido de una fiebre que no dejaba de aumentar y, a continuación, unos dolores corporales insoportables. "No podía dormir. No podía moverme", dijo. "Cada una de mis articulaciones me dolía por dentro". "No era una experiencia que quisiera repetir, nunca.

La médica dijo que se recuperó rápidamente, pero la intensa respuesta de su cuerpo al pinchazo la tomó por sorpresa. Un nuevo estudio podría explicar por qué Romano y muchas otras personas que se han sometido a la COVID informan de estas reacciones inesperadamente intensas a la primera inyección de una vacuna.

Los supervivientes de coronavirus también tenían niveles de anticuerpos mucho más altos después de la primera y la segunda dosis de la vacuna. Basándose en estos resultados, los investigadores afirman que las personas que han padecido coronavirus podrían necesitar sólo una inyección.

"Creo que una sola vacuna debería ser suficiente", afirma Florian Krammer, experto en virus de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí y autor del estudio. "Esto también evitaría a los individuos un dolor innecesario al recibir la segunda dosis y liberaría dosis de vacunas adicionales". Aunque algunos científicos están de acuerdo con su lógica, otros son más cautos.

La mayoría de los participantes en los ensayos de estas empresas declararon sentir dolor en el lugar de la inyección, y más de la mitad declararon sentir fatiga y dolores de cabeza. Los ensayos clínicos de las vacunas autorizadas de Pfizer y Moderna, que incluyeron a más de 30.000 participantes cada uno, sugieren que la mayoría de las personas experimentan los peores efectos secundarios después de la segunda inyección. Y en el estudio de Moderna, las personas que habían sido infectadas previamente tuvieron menos efectos secundarios que las que no lo habían sido. Sin embargo, los investigadores tienen noticias de un número cada vez mayor de personas que, como Romano, se sintieron mal después de una sola inyección. "Describen estos síntomas con mucho más vigor", dijo Wherry.