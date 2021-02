Navarro, la ciudad donde se produjo el escándalo por las vacunaciones a kirchneristas.

La ciudad de Navarro se sumó al escándalo de funcionarios kirchneristas que se vacunaron antes que los trabajadores de salud y de la gente. Lo mismo había sucedido ya en San Andrés de Giles y Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, y en Luis Piedrabuena y Gobernador Gregores, en Santa Cruz.

Concejales y funcionarios oficialistas fueron denunciados. En la ciudad bonaerense (ubicada a 125 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y con 15.000 habitantes), la oposición pidió en los últimos días de 2020 un informe acerca de cómo se llevaría a cabo la campaña de vacunación. Pero como el Frente de Todos, partido que gobierna el municipio, no respondió fue interpelado el intendente y ex futbolista Facundo Diz (asumió la jefatura comunal luego de que Santiago Magiotti dejara el cargo para trabajar con Jorge Ferraresi en la secretaría de Hábitat de la Nación).

Los cuestionamientos llegaron hasta el Concejo Deliberante. Allí, en un momento de la jornada, el concejal de Juntos por el Cambio, Mateo Natalini se cruzó con la presidenta del cuerpo y hermana del ex intendente, Paola Magiotti.

El diálogo tuvo su momento de tensión cuando Natalini dijo: "La que preguntó por qué se vacunaban los concejales y no la gente fue la propia gente. Parece que los concejales por ser concejales tienen un privilegio que la gente no tuvo". Por ser interrumpido por Magliotti, manifestó su enojo. "No se puede hablar", le dijo.

Ella le respondió: "Las respuestas ya fueron dadas, le doy la palabra a la concejal Merlo y se termina el cuestionario por decisión de la presidencia". El concejal siguió: "Eso es autoritarismo". "Totalmente", le contestó Magiotti.

"Eso es autoritarismo. El debate no lo puede terminar usted, las preguntas no las puede terminar usted. Así se manejan...", dijo enojado Natalini, sin poder seguir hablando. Y se encontró con la respuesta menos esperada de la presidenta: "Sí y así estamos, por eso estamos acá, porque nos manejamos así".

Al respecto, y tras el tenso debate, Natalini habló con TN de las sospechas sobre las vacunaciones irregulares: "El 27 de diciembre, antes de que la vacuna llegue a Navarro, le preguntamos al intendente, para que nos explique a través de sus funcionarios o del área que corresponde, que nos explique cómo se iba a llevar adelante esta campaña de vacunación, con cuántas dosis iba a contar Navarro, cuál era la población que iba a ser vacunada... No tuvimos respuesta de eso y fue la propia gente la que empezó a manifestarnos ciertas irregularidades".

"Yo fui invitado a hacerlo, pero no me vacuné", agregó tras dar a conocer que fueron vacunados "concejales del Frente de Todos". Y agregó: "Hay una resolución ministerial que es la que establece el orden de prioridades para la vacunación. En la provincia de Buenos Aires y en todo el país, las primeras dosis estaban reservadas para el personal de salud. El intendente explicó en la interpelación que mucho personal de salud se rehusó a vacunarse, que sobraban dosis y que por eso se vacunó gente que no se tenía que vacunar. La justificación es esa: que sobraron dosis, que hicieron una convocatoria espontánea y la gente se vacunó. Esa convocatoria espontánea nosotros la cuestionamos".

En medio de este escándalo, también se denunciaron vacunaciones irregulares en la provincia de Santa Cruz donde Juan Benedicto Vázquez de 54 años fue el primer diputado nacional que se vacunó al margen del protocolo nacional. Se vacunó con la primera dosis de la Sputnik V el 6 de febrero y fue inscripto en el sistema como parte del grupo de "18 a 59 años con factores de riesgo", tal como informa Infobae.

El personal de salud de la provincia gobernada por Alicia Kirchner aún no está totalmente inmunizado ante el coronavirus. La oposición pidió la suspensión de Vázquez por su accionar. Lleva la firma de Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Héctor "Toty" Flores, Alicia Terada y la santacruceña Roxana Reyes. El proyecto ya está en la Cámara de Diputados.