Ocupación hotelera en Argentina. Foto: NA.

La ocupación hotelera: en diciembre de 2020 se registraron 1.000.719 pernoctaciones con fines turísticos; 74,8% menos que en el mismo mes de 2019.

Los datos recolectados en diciembre de 2020 reflejan una situación atípica, con una gran cantidad de establecimientos cerrados o sin movimiento, lo que afecta la precisión de las estimaciones. Estas deben ser analizadas con cautela, ya que podrían generar conclusiones poco acertadas. El presente informe contiene modificaciones provisorias con relación a su presentación habitual. Se muestran únicamente los datos a nivel nacional y para ciertas localidades –sin incluir apertura por categoría de establecimiento–.

La información a nivel regional y para algunas localidades no se difunde en este informe técnico debido a que no alcanza el estándar de calidad mínimo requerido para su difusión.

Noticias relacionadas

Las 49 localidades que integran la EOH presentaron establecimientos abiertos en diciembre, no obstante hay todavía establecimientos que permanecieron cerrados temporalmente o afectados al alojamiento de personas con aislamiento social, preventivo y obligatorio. Cabe aclarar que no se publican datos en 7 de las localidades, debido a que no se dispone de información suficiente para realizar una estimación que cumpla con el criterio de significancia estadística o para no violar la confidencialidad del secreto estadístico.

Para diciembre de 2020, se estimó 1,0 millón de pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros. Esto implica una disminución de 74,8% respecto al mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de viajeros residentes registraron una caída de 66,3% y las de no residentes disminuyeron 97,4%.

El total de viajeros hospedados fue 418.461, tuvo una variación negativa de 75,8% respecto al mismo mes del año anterior. La cantidad de viajeros residentes bajó 67,3% y la de no residentes disminuyó 97,6%.

Informe completo del INDEC:

Ocupación hotelera. Diciembre 2020. INDEC. by Diario 26 on Scribd