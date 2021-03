Alberto Fernández en Bariloche

El presidente Alberto Fernández aseguró que siempre va a apostar a "la capacidad científica y tecnológica de la Argentina" y manifestó su deseo de que el INVAP sea "enorme" y "capaz de desarrollar todo" lo que el país necesita.

"Pocas veces uno tiene el privilegio de sembrar una semilla y ver cómo creció el árbol. Ese privilegio lo tengo yo. Cuando bajé del avión y vi ese radar, la verdad, uno dice 'qué maravilla que eso podamos hacerlo los argentinos'", subrayó Fernández mientras encabezaba la firma del convenio para la provisión de radares 3D en la localidad de Bariloche.

"El INVAP nunca dejó de ser una política de Estado. Nosotros, que siempre creímos en la capacidad científica y tecnológica de la Argentina, que siempre vamos a apostar a nuestro desarrollo, apostamos a que INVAP sea inmenso, enorme, capaz de desarrollar todo lo que necesitamos", agregó.

El mandatario aseguró además que quiere ser "el presidente que una a los argentinos", pero remarcó que no puede ser "la unidad de unos pocos" sino la de "los 45 millones de argentinos".

"Nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos, pero no declamando que queremos seguridad y olvidando el plan de radarización. Quiero unir a una Argentina que trabaje más allá de banderías políticas", indicó.

En tanto, el jefe de Estado advirtió: "Tenemos que precavernos de los que declaman la unidad, pero la unidad sólo de unos pocos. Esa unidad que deja afuera a millones de argentinos. Vamos a hacer un país que ampare a los 45 millones de argentinos".