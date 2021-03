Entrevista de Alberto Fernández

Alberto Fernández, en plena campaña presidencial, reaccionó de forma tajante ante la consulta de Mario Pereyra, al ser consultado si pensaba reformar la justicia.

“No voy a hacer eso, grábelo, lo vamos a guardar de recuerdo porque no me va a poder retrucar nada. Guárdelo, yo no miento, el que miente es Macri. Yo soy hijo de un juez, respeto el Estado de derecho y hace 30 años que enseño en la Facultad de derecho; no borro con el codo lo que escribo con la mano”, había dicho por aquel entonces el actual mandatario.

El video de archivo está en youtube y a medida que pasan las horas vuelve a subir en número de visitas, tantas o más que aquel 19 de julio de 2019, día que el entonces candidato a presidente llegó a Córdoba y tuvo una acalorada entrevista con el fallecido conductor cordobés, líder de Cadena 3.

La consulta del fallecido periodista surgió porque, por aquel entonces, Mempo Giardinelli y Eugenio Zaffaroni recomendaban avanzar con una reforma constitucional. La propuesta de Giardinelli había generado una fuerte polémica porque incluía la “eliminación” del Poder Judicial.