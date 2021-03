Jorge Macri frente a Alberto Fernández. Foto: NA.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, consideró que los problemas de la Justica no se van a arreglar "con un hipercontrol desde lo Ejecutivo o Legislativo" y cuestionó al gobernador formoseño Gildo Insfrán.

"No me parece que se vaya a arreglar la Justicia con un hipercontrol desde lo Ejecutivo o Legislativo. La vacunación VIP demuestra que lo Ejecutivo no funciona bien. Hay una intención de manejar la Justicia y eso termina mal", sostuvo Jorge Macri en declaraciones radiales.

En cuanto a Formosa, manifestó que la provincia del norte "muestra una Argentina que no te da tranquilidad y hace más difícil que problemas como la inflación o generación de empleo puedan empezar a resolverse".

"La misma persona en el poder nunca termina bien, eso siempre es malo. Formosa tiene ese problema que tienen algunos lugares que una persona se transforma en el dueño de todo", subrayó.