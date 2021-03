Incidentes con la llegada de Alberto Fernández al Sur, captura video, NA.

El ex presidente Mauricio Macri repudió hoy este sábado las agresiones que sufrió el mandatario Alberto Fernández durante su visita a Chubut, en donde recorrió las zonas afectadas por los incendios y fue eje de protestas de manifestantes que rechazan la megaminería.



A través de su cuenta de Twitter, el líder del PRO afirmó que "la violencia nunca es el camino" y remarcó que "cualquier diferencia tiene que ser resuelta por la vía del diálogo".

La violencia nunca es el camino. Repudio lo sucedido hoy en Chubut durante la visita del presidente. Cualquier diferencia tiene que ser resuelta por la vía del diálogo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 13, 2021

El hecho se produjo luego de que el avión que trasladó al mandatario aterrizara en Chubut para recorrer los lugares afectados por los focos ígneos.

Con una bandera que rezaba "No al saqueo de la minería" y gritos de "el agua no se vende", los manifestantes rechazaron los proyectos para rezonificar áreas cordilleranas para permitir las actividades de "megaminería".



El jefe de Estado había arribado a la Patagonia con el objetivo de hacer un relevamiento de las tareas de los brigadistas para apagar las llamas que consumieron grandes cantidades de bosques nativos en el noroeste de Chubut.