Ezeiza. Escándalo por certificados truchos para viajar.

Test falsos para viajar, el peligro que ello implica y un escándalo que recién comienza. Desde enero se investiga el caso de los estudiantes secundarios que viajaron a Cancún y dieron positivos en coronavirus al llegar al país. La Dirección Nacional de Migraciones detectó que turistas que llegaban a la Argentina tenían certificados de PCR negativos en Covid-19 que eran truchos.

Se trata de una agencia trucha que opera en México, según denuncias, allí se consiguen los test por 40 dólares. La causa está en el juzgado de Sebastián Casanello.

La auditoría realizada por Migraciones y el Ministerio de Salud detectó PCR truchos con "papeles inventados" entregados a través de una red en Cancún, en el Caribe mexicano. Además, una organización similar fue desbaratada en las últimas semanas en Miami. Se les cambiaban los resultados de positivo a negativo, con el riesgo que eso implica.

Los certificados falsos permiten subirse al avión de regreso al país. Pero al arribar, las autoridades sanitarias argentinas les deben realizar otra vez un test en el mismo aeropuerto internacional de Ezeiza. Ahí se descubrió todo.

Tras conocerse en los últimos días hubo varios casos de estudiantes secundarios que viajaron a Cancún y llegaron con PCR negativo de México pero dieron positivo en Ezeiza, los viajes de egresados quedaron bajo la lupa.

"Para embarcar (en Cancún rumbo a Buenos Aires) tienen que tener un PCR privado negativo. Se pagó y cada uno fue con su certificado", contó a TN Eduardo Raimundi, padre de uno de los estudiantes que viajaron a Cancún.

"Viajaron el 27 de febrero y volvieron el 7 de marzo. El 4 les hacen el PCR en Cancún. Si hubiese dado positivo no podías embarcar. Pero todos dieron negativo", agregó.

A su vez, el hombre informó que a través del grupo de padres de la escuela de su hijo, se enteró que la misma situación se viene produciendo en distintos establecimientos educativos cuyos egresados viajan a Cancún: "En estos días empezaron a llegar otros colegios y las madres lo comentaban... recomendaban tener cuidado porque los PCR de Cancún son truchos y acá cuando llegan se positivizan".

Al enterarse, aisló a su hijo cuando llegó a Ezeiza, le volvió a hacer el test y esta vez dio positivo. "Hubo 12 positivos en el contingente de mi hijo", narró Raimundi y agregó que hubo otros 32 positivos en el Colegio Brick, 25 en el Saint Matthew´s y 15 en el Saint John.

La preocupación de este padre hizo que contara lo sucedido: "Estamos hablando del 70% de positivos cuando llegar a Buenos Aires, que fueron 100% negativos cuando salieron de Cancún. ¿Qué conclusión saca usted?".

"Mi hijo viajó al lado de una pareja con un bebé", dijo Raimundi quien es médico y mostró su preocupación porque los chicos viajaron junto a pasajeros comunes que también deben estar en alerta ante los positivos. "Es muy importante que la gente sepa esto y especialmente los padres", sentenció sobre los viaje de egresados a Cancún que se organizan en nuestro país.