El ex futbolista de Boca Juniors y Vélez Sarsfield José "Pepe" Basualdo apuntó contra el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, y aseguró que está "inflado" por diferentes actores del mundo del fútbol, luego del empate en el Superclásico.

"Gallardo es un buen técnico pero está muy inflado. Cuando pierde debe asumir los errores y no buscar culpables. Hacer eso no lo va a bajar del lugar donde está. Él no puede decir como tienen que jugar los contrarios y lo tiene que respetar", tiró Basualdo.

"Hay que reconocer los méritos y está bien. Pero basta, el fútbol no pasa por River. Nadie tiene la verdad, los resultados mandan. Por ejemplo Casco jugó al límite, no lo sacó y terminó siendo expulsado. No cuesta nada reconocer que el otro juega mejor que vos", continuó Basualdo, amigo del ahora vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme, en diálogo con FM Octubre.

Basualdo conquistó la Copa Intercontinental con Boca en el 2000, en un partido frente a Real Madrid (2-1) y también la Libertadores de ese año ante Palmeiras, ambas bajo la conducción técnica de Carlos Bianchi. Y con ese entrenador también hizo doblete en Vélez, ya que en 1993 obtuvo la Libertadores y la Intercontinental.

"Gallardo y Bianchi son incomparables. Hasta que por lo menos, futbolísticamente y logre llegar a nivelar al Pelado. A Gallardo le faltan tres Copas del Mundo, un par de Copas Libertadores, torneos locales muchos, porque entre Vélez y Boca tienen muchos, la Supercopa. La Intercontinental que ganó con Vélez tiene mucho valor", afirmó.