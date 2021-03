Captura del video.

Tras conocerse la impactante noticia de que una docente murió al ser embestida por el chofer de un Uber, quién realizó una maniobra marcha atrás para evadir a cuatro delincuentes que quisieron robarle el auto en la localidad bonaerense en Bernal, se conoció un video de la secuencia de los hechos.



La víctima fue identificada por los voceros como Andrea Gómez (47), una maestra del nivel inicial que al momento de ser atropellada cargaba unas cosas en el baúl de un Uber Peugeot 207 blanco que ella había solicitado.





El hecho se registró ayer a la tarde en Roque Cisterna y calle 185, de la mencionada localidad del partido de Quilmes.

En las últimas transcendieron las imágenes que registró la cámara de seguridad de la cuadra en el momento del hecho. En el video se puede observar que una Ford Eco Sport de color rojo aparece en escena, frente al auto y se bajan cuatro hombres para robarle al conductor. De acuerdo con la información de la Policía, al menos uno de ellos estaba armado. Fue en ese momento cuando el chofer de Uber, asustado, retrocede rápidamente sin percatarse de que Gómez estaba ubicada detrás del auto.

Your browser does not support the video element.



De acuerdo a lo informado por los voceros, cuatro delincuentes intentaron robarle el Peugeot al chofer, identificado como Néstor Morato (40), quien aparentemente dio marcha atrás para evitar el asalto y embistió a Gómez.

Noticias relacionadas





Antonella, una de las hijas de la víctima, aseguró a Télam que su madre guardaba sus pertenencias en el baúl porque se iba a encontrar con un familiar para ir al cumpleaños de su nieta.





"Ella había pedido un Uber porque se iba a encontrar en Capital con mi cuñado, que la iba a llevar a Pilar para festejar el cumple de su nieta", detalló.





Según el relato de la joven, en el momento del hecho su mamá se encontraba con su hermano de 16 años y con su cuñada.





"La única que subió al auto fue mi cuñada. Mi mamá estaba poniendo las cosas en el baúl y mi hermano estaba en la vereda. Nunca se enteró que a mi hermano le robaron el celular y la billetera", expresó en referencia a que los delincuentes llegaron a apoderarse de algunas pertenencias antes de huir.





De acuerdo a las imágenes tomadas por una cámara de seguridad de la zona, los asaltantes se movilizaban en una camioneta Ford EcoSport roja o naranja, con la que encerraron al Uber y en la que luego huyeron.





La docente embestida murió en el acto, tal como constataron los efectivos policiales que llegaron al lugar.





El chofer del Uber en principio no fue detenido y el caso es investigado por dos fiscales: el titular de la UFI 4 de Quilmes, Edgardo Ledesma, que instruye una causa por "homicidio en tentativa de robo" y la fiscal 9 de ese distrito, Claudia Vara, abocada a la pesquisa por al accidente que le provocó la muerte a Gómez.