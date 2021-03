Alberto Fernández, asumió presidencia del PJ. Canal 26.

El presidente Alberto Fernández asumió al frente del Partido Justicialista y lanzó duras críticas contra el ex mandatario Mauricio Macri, a quien cuestionó no "admitir ni cercanamente el desastre" que hizo en el país.



"Otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican, y escriben libros, donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que hicieron", subrayó Fernández, al hacer referencia al blooper de Macri en el encuentro virtual de la Mesa Nacional del frente opositor, en el que se vio a Juliana Awada recostada en la cama.





En el acto de asunción, el jefe de Estado se quejó de que los dirigentes de Juntos por el Cambio "no son capaces de darse cuenta del daño que le han hecho a la Argentina".



El Presidente reivindicó al peronismo, y afirmó: "Algunos dicen que nos gusta hacer necrofilia. No hacemos necrofilia, tenemos historia y estamos orgullosos de nuestra historia".





El mandatario nacional destacó que el peronismo en sus distintas etapas históricas "tiene esa capacidad de encontrar salidas, con ingenio, para sacar a los que cayeron en el pozo", y remarcó: "Somos peronistas porque sabemos a quienes representamos y que intereses defendemos".

"En esta nueva etapa que empieza hay que abrir las puertas y convocar a todos, a los jóvenes, a los que muchos les hacen creer que la política es algo perverso de la que viven muchos vivos. Les pido salir a las calles a militar con más fuerza que nunca. No hay que tergiversar la acción política y hacer creer que es algo nocivo", indicó.





En el escenario montado en el estadio de Defensores de Belgrano, Fernández estuvo escoltado por el presidente saliente del PJ, José Luis Gioja, y quienes lo acompañarán en la conducción partidaria: Cristina Álvarez Rodríguez (vicepresidenta 1°), Axel Kicillof (vice 2°), Analía Rach Quiroga (vice 3°), Juan Manzur (vice 4°) y Lucía Corpacci (vice 5°).





"Todos nosotros somos hijos de todos aquellos que el 17 de octubre de 1945 salieron a la calle a reclamar por un coronel que había tenido el atrevimiento de darle derechos a un sector muy importante del pueblo argentino que nos los tenia: los que trabajaban", sostuvo Fernández en el inicio de su discurso, ante funcionarios de Gobierno, representantes provinciales, intendentes, legisladores y referentes sindicales presentes en el lugar.