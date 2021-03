Camilo y Evaluna.

Camilo Echeverry (27) dio una entrevista a la "Peña de Morfi", desde Colombia, donde está instalado junto a su esposa, Evaluna Montaner (23) e hizo un repaso de su carrera artística, sobre cómo dio sus primeros pasos en su Medellín Natal y alcanzó el éxito total en toda América Latina. Y mientras enumeraba cuáles fueron los lugares en los que su trabajo tomó más impulso, reveló que su suegro, Ricardo Montaner, lo ayudó a conquistar a su única hija.

"Llegué a Miami hace cuatro años persiguiendo a Evaluna, y no me da pena decirlo. Yo estaba enamorado de ella y vivía en Bogotá mientras que ella estaba en Miami, y yo quería visitarla porque nos gustábamos. Ella me vino a visitar, nos hicimos novios y empecé a ahorrar y a buscar la manera de verla", relató el autor de "Vida de rico" y "Ropa cara".

Y detalló: "Todo fue con la ayuda de Ricardo Montaner que me empezó a dar trabajo para grabarle unos demos. Yo creo que el nunca necesitó esos demos, sino que me ponía a grabar esos demos para ayudarme a ahorrar y poder visitar a Evaluna sin sentir que me estuviesen invitando. Él todavía no me reconoce que me mandó a hacer esos demos a propósito, pero yo sé que es así". Además, aseguró que pasar tanto tiempo con el destaco cantante y con sus hijos Mau y Ricky lo ayudó a ganar confianza para empezar a componer sus propias canciones, más allá de su habilidad para tocar instrumentos.

Minutos más tarde, Evaluna se sumó a la entrevista y dio detalles de lo mejor y lo peor que su pareja tiene en la convivencia. “Lo mejor es despertarnos juntitos, me parece súper lindo. Me encantan mis mañanas con él”, empezó la actriz y cantante y reveló que ese mismo día, su marido la despertó temprano para que tomaran mate juntos y aseguró que aunque tenía ganas de seguir durmiendo, le gustó mucho la forma en la que el colombiano la fue a buscar con el desayuno.

Sobre lo que menos le gusta, explicó que Echeverry suele dormirse cuando hacen salidas nocturnas, incluso en su propio festejo de cumpleaños. "Lo feo es justo por este mismo tema, Camilo se duerme muy rápido, y es un poquito narcoléptico, entonces no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, concluyó la joven con simpatía.