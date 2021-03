Producción de energía en Argentina. Foto: NA.

En el cuarto trimestre de 2020, el índice serie original del indicador sintético de energía (ISE) registró una baja de 12,2% con respecto a igual período de 2019.

El índice de la serie desestacionalizada presenta un aumento de 3,7% respecto al trimestre anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,5% respecto al trimestre anterior.

Sector electricidad: La generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, que no incluye la generación utilizada como insumo en el proceso de producción de las centrales eléctricas, verificó, en el cuarto trimestre de 2020, una suba de 7,3% respecto a igual período de 2019. Consultadas acerca de sus expectativas para el primer trimestre de 2021, respecto a igual período del año anterior, 83,3% de las empresas pertenecientes al sector prevé que la demanda interna no variará y 16,7% estima que disminuirá. Respecto a las exportaciones, la totalidad de las empresas consultadas prevé no realizar envíos al exterior.

Noticias relacionadas

Sector gasífero: El gas distribuido, que no incluye lo entregado a las centrales eléctricas, registró una baja de 14,3% en el cuarto trimestre de 2020, respecto a igual período de 2019. Consultadas acerca de sus expectativas para el primer trimestre de 2021, en comparación con igual período del año pasado, 80,0% de las firmas estima que la demanda interna no variará y 20,0% que disminuirá. Con respecto a las exportaciones, 20,0% cree que se mantendrán estables, 20,0% considera que disminuirán y 60,0% considera que no exportará en el mencionado trimestre.

Sector petrolero: Los derivados del petróleo seleccionados para el cálculo del ISE, medidos en toneladas equivalentes de petróleo (TEP), presentan en su conjunto una disminución de 20,4% en el cuarto trimestre de 2020 respecto a igual período del año anterior. Analizando los derivados del petróleo que se utilizan en el cálculo del ISE, si se compara el cuarto trimestre de 2020 respecto a igual período de 2019, las principales incidencias negativas se verificaron en gasoil neto de centrales eléctricas, naftas y combustible para retropropulsión. Consultadas acerca de sus expectativas para el primer trimestre de 2021, en comparación con igual período del año pasado, 55,6% de las empresas considera que la demanda interna aumentará y el otro 44,4% cree que disminuirá. Con respecto a las exportaciones, 44,5% estima que aumentarán, 22,2% considera que disminuirán, 11,1% que se mantendrán estables y 22,2% de las empresas pertenecientes al sector prevé no exporta.

Informe completo del INDEC:

Producción de energía, 4° trimestre de 2020, INDEC. by Diario 26 on Scribd