El presidente Alberto Fernández aseguró que se siente "bien" y destacó que gracias a la vacuna el cuadro de coronavirus que tiene no es grave, a la vez que indicó que está a la espera de que se confirme la cepa con la que se contagió.

"Me siento bien. Lo mío fue casi preventivo. Ayer (viernes) fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo (Estanislao) y (la primera dama) Fabiola (Yáñez). A la noche, sentí un dolor de cabeza y me tomé la temperatura y dio 37,3. Me hice un test rápido que dio positivo. Luego hicimos el PCR que esperamos el resultado para el día de hoy (sábado)", sostuvo el mandatario.

En declaraciones a AM750, el jefe de Estado agregó: "Se va a analizar en el (Instituto) Malbrán para saber qué cepa y si se confirma el diagnóstico".

"Evidentemente la vacuna generó una protección que permite que yo no la esté pasando como puede pasarla una persona de 62 años que tiene esta enfermedad", remarcó.