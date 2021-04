Locura en la Av. 9 de Julio

Un joven de 20 años fue detenido este martes luego de evadir un control policial e intentar escapar a contramano en Avenida 9 de Julio por lo que terminó chocando el Metrobús. La impactante secuencia fue registrada por las cámaras.

El conductor, que debió ser asistido por el SAME, fue detenido y enfrenta una causa penal ya que estaba ebrio. Tenía 1.34 de alcohol en sangre.

Todo sucedió cerca de las 8:45 de la mañana cuando un grupo de agentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires detectó el paso de un Citroën C4 blanco que doblaba en infracción en la esquina de la avenida 9 de Julio y Tucumán, en pleno centro porteño.

Al detectar la infracción, los agentes lograron cerca al conductor para hacerle la infracción y controlar la documentación correspondiente, pero fue allí cuando el joven intentó eludir el control, chocó la parte trasera de una de las motos, se subió a la vereda y cruzó hacia la avenida, donde chocó también contra una camioneta.

Luego intentó avanzar a contramano a alta velocidad hasta que ingresó a uno de los carriles del Metrobus, donde finalmente chocó contra una estructura de cemento.

Tras el impacto, efectivos policiales lograron detenerlo y el conductor debió debió recibir asistencia médica del SAME por un traumatismo. Fuentes del caso informaron que además estaba ebrio y quedó imputado por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.