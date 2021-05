Femicidio en Santiago del Estero.

Una adolescente de 14 años fue asesinada de dos tiros de escopeta por un hombre de 35 que luego se suicidó con la misma arma, en una zona rural situada entre las localidades de Brea Pozo y Loreto, en Santiago del Estero. El femicidio y posterior suicidio se produjo en horas de la tarde de la víspera en un camino vecinal del paraje Pozo Mositoj, en departamento de San Martín, en el centro-sur de la provincia.

Según pudo reconstruir la Policía local, el hombre, identificado como Ramón Nicolás Ruiz, le efectuó dos disparos con una escopeta a la menor, que murió el acto. Las pericias indicaban que el asesino le disparó a la chica en la espalda y a continuación, en el rostro. Una vez que cometió el femicidio, Ruiz caminó unos cien metros y se mató de un disparo en la cabeza.

Según publicó el diario El Liberal, el asesino habría mantenido una relación sentimental con la víctima, cuya identidad fue preservada y quien consecuentemente también sufría un abuso sexual. De acuerdo con testimonios recogidos, Ruiz pasó a buscar a la chica a su domicilio y juntos caminaron unos 300 metros, hasta el lugar donde el hombre cometió el crimen. Los mismos testigos señalaron que la adolescente y el hombre mantenían una relación sentimental que intentaban ocultar por la diferencia de edad y las implicancias legales que situaban esa situación en un "abuso".

Noticias relacionadas

Se trata de la séptima víctima de femicidios ocurridos en Santiago del Estero en lo que va de 2021, superando por uno la cifra de crímenes de ese tipo que sucedieron en todo 2020. Los primeros de ese tipo de asesinatos cometidos este año fueron los de Viviana Palmas y su madre, Felipe Correa, en Monte Quemado, el 11 de enero. Palmas fue asesinada de un tiro de escopeta cuando tenía su hijo de dos años en brazos por su ex pareja y padre del chico, Jorge Fecha, quien luego ultimó de la misma manera a su ex suegra, Felipa Correa.

El 24 de enero, en Icaño, Raúl Rodríguez mató a golpes a su ex pareja María Belén Montenegro, de 23 años, y luego murió, al arrojarse bajo las ruedas de un camión. El 16 de febrero, las hermanas Silvia y Silvana Rojas, de 31 y 35 años, fueron asesinadas a puñaladas por Rino Garnica, ex pareja de la primera. El 22 de febrero se produjo el crimen de Verónica Escobar, de 22 años, cerca de Chaupi Pozo. La joven fue ultimada a puñaladas y por el hecho fue detenido su ex concubino Alejandro Roldán, cuatro días más tarde.