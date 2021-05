Alberto Fernández y Pedro Sánchez, gira por Europa, foto Presidencia.

El presidente Alberto Fernández se entrevistó este martes en España con el rey Felipe VI y su par de ese país, Pedro Sánchez, en la continuidad de su intensa gira europea, donde principalmente busca apoyos para la negociación por la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mandatario argentino fue recibido en primer lugar por el monarca en el Palacio de la Zarzuela y luego realizó una declaración conjunta con Sánchez en el Palacio de La Moncloa, donde almorzaron junto. En ese marco, se concretó el respaldo del mandatario español para las negociaciones argentinas ante organismos de crédito por la deuda pública y se confirmó que el mandatario español viajará a la Argentina en junio.

"Compartimos una mirada común sobre lo que el mundo ofrece. Por eso es tan fácil avanzar en acuerdos y en trabajos conjuntos", señaló el argentino, quien celebró que España lleve adelante "un proyecto de inversión que tiene a América Latina como objeto central".

En ese sentido, pidió "relanzar el acuerdo estratégico" entre ambos países, ya que remarcó que España y la Argentina "tienen que estar absolutamente unidas y trabajar en consenso".

En la declaración conjunta, Alberto Fernández agradeció el respaldo español en los planteos en organismos multilaterales de créditos "frente a la inmensa deuda" que su Gobierno "heredó en 2019" y remarcó la necesidad de que no se cobre la sobretasa en este contexto de pandemia.

También ratificó la necesidad de que se avance en la igualdad de acceso a las vacunas contra el coronavirus: "Es un imperativo moral y ético que la vacuna llegue a todos los habitantes del mundo. Ése es el esfuerzo que tenemos que hacer como comunidad global que somos. La vacuna es claramente lo que nos va a dar la inmunidad definitiva".

Asimismo, informó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le comunicó que "hacia fin de este mes" llegará a la Argentina "el primer lote de vacunas producidas en conjunto" del laboratorio AstraZeneca.

Este lunes, Fernández recibió el apoyo de Portugal ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), y renovó su llamado al organismo para alcanzar un "acuerdo que no condicione el desarrollo de la Argentina" y permita "terminar con la desigualdad".

Fernández se expresó de este modo tras la reunión con el primer ministro portugués, António Costa, quien aseguró que la Argentina tendrá "todo el apoyo de Portugal para sensibilizar al FMI" y lograr la "suspensión del sobre cargo de los intereses de la deuda", que supera los dos puntos y se agrava en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Se trató de la segunda actividad oficial de Fernández, que el domingo fue recibido por su par de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio Nacional de Belén, durante cerca de 30 minutos.

El miércoles, Fernández encabezará por la mañana un encuentro con empresarios en la embajada argentina en París, y luego será recibido en el Palacio del Eliseo por el presidente Emmanuel Macron, para luego partir hacia Italia. Un día más tarde, el jefe de Estado visitará al papa Francisco en el Palacio Apostólico, donde mantendrá una audiencia privada con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

El mandatario almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para luego tener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi. La comitiva argentina emprenderá el regreso a Buenos Aires el viernes, en un vuelo que partirá desde el aeropuerto de Roma.