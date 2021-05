Juana Viale: “Mirtha tiene ganas de volver, pero tiene miedo".

A pesar de que terminó el proceso de vacunación contra el Covid-19 el pasado 14 de abril, Mirtha Legrand todavía no definió cuándo volverá a estar al frente de "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand".

“Mirtha tiene ganas de volver, pero tiene miedo, así que estamos viendo. Ella está vacunada con las dos dosis de Sputnik, pero bueno… Qué se yo”, manifestó su nieta Juana Viale quien ocupa su lugar al frente de sus programas televisivos desde 2020.

La actriz en diálogo con Diego Sehinkman y su panel. Y agregó: “El año pasado, cuando fue la cuarentena más estricta, fue más difícil y yo no la vi por un montón de meses. Este año nos vemos con distancia, con barbijo, no deja que la besemos. Es difícil, los vínculos pandémicos son raros. Las salidas ahora son hacer tés en la casa de ella o en la de mi madre. Para una persona tan activa como ella, es difícil reducir tanto las salidas”.

Noticias relacionadas

Además, aprovechó para negar las versiones que aseguran que quiere quedarse con el lugar de la diva. “Para mí, lo mejor que le podría pasar a mi abuela en la vida sería volver a trabajar, pero el miedo y la no certeza de las cosas…”, señaló y reconoció que luego de un año trabajando como conductora, se siente más cómoda en ese rol.

También, reveló que invitó al presidente Alberto Fernández a formar parte del ciclo, pero que se negó. “Yo le escribí el año pasado, me contestó y me dijo ‘estemos en contacto’, que habláramos más adelante. Después le volví a escribir y no me contestó. Bueno, no sé, el silencio es como... Me encantaría tener un mano a mano con él, más después de toda esta gira que hizo”, relató y aseguró que también le gustaría entrevistar a Fabiola Yáñez, la primera dama.

Y señaló que la producción de su programa no pudo coordinar las visitas del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Me gustaría mucho hablar de la postura que nosotros, los argentinos, le damos. El rol de vicepresidenta nunca tuvo tanto énfasis y me gustaría saber por qué se maneja en ese silencio. Yo creo que lo hace porque es una persona que tiene mucho carácter”, opinó sobre la expresidenta.