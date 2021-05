Alberto Fernández y la directora del FMI Kristalina Georgieva durante su encuentro en un hotel de Roma, NA.

El FMI garantizó hoy que las negociaciones con la Argentina "continúan de manera constructiva", pero aclaró que aún "no hay novedades" acerca de cuándo podría lograrse un acuerdo.

Así lo expresó el vocero del organismo, Gerry Rice, quien a la vez aseguró que aún no existe una fecha estimativa para cerrar un acuerdo con el país. "No hay novedades sobre los plazos para el artículo IV o el nuevo programa. Las conversaciones se llevan a cabo de manera constructiva", enfatizó.

En una conferencia de prensa que brindó este jueves en Washington, el directivo calificó de "muy positivo" al encuentro que la directora gerente del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, mantuvo con el presidente Alberto Fernández la semana pasada, en Roma.

Noticias relacionadas

"Georgieva se reunió en Roma con Alberto Fernández. Luego la directora gerente calificó la reunión como muy positiva y hablaron sobre la necesidad urgente de seguir luchando contra la pandemia para seguir salvando vidas y los desafíos que tienen los países de ingresos medios para recuperarse", resaltó el vocero del organismo.

En ese sentido, expresó que la Argentina enfrenta "grandes desafíos económicos y sociales, agravados por la pandemia", por lo cual consideró necesario seguir negociando un programa para "estabilizar la situación económica y un crecimiento inclusivo".

Sobre la situación del ministro de Economía, Martín Guzmán, Rice no quiso opinar sobre "asuntos políticos de la Argentina", pero destacó que el titular del Palacio de Hacienda "sigue

siendo nuestro interlocutor".

Por otra parte, Rice defendió la aplicación de sobretasas para países que tomaron créditos a largo plazo y por mucho dinero, como el caso de la Argentina. El directivo comentó que este tema "fue objeto de las conversaciones (con Fernández) y Georgieva dijo que tomó nota de la solicitud y que se analizará el tema con otros miembros del directorio".

"Sobre el cambio en las sobretasas en primer lugar hay que aclarar que cualquier revisión estará a cargo del directorio. No es una decisión que pueda tomar la gerencia en forma

discrecional, sino los países miembros", enfatizó. Y añadió: "estas sobretasas son una parte importante del análisis de riesgo porque permiten que el FMI siga siendo un prestamista de última instancia. Las sobretasas contribuyen a fortalecer el balance general del FMI y permiten que les prestemos a tasas bajas a los miembros del FMI cuando se ven excluidos de los mercados de capitales o afrontan tasas demasiado altas".

"La mayoría de los créditos para los países más pobres se otorgan a tasas nulas en general y sin ninguna sobretasa, que se abonan únicamente cuando el crédito pendiente es muy alto y prolongado", explicó.

La Argentina busca refinanciar los vencimientos de un crédito por US$ 44.000 millones con el organismo, que tiene que pagar entre este año y 2023. El Gobierno intenta un acuerdo de facilidades extendidas a diez años, para dejar sin efecto el stand by firmado en 2018 por el ex presidente Mauricio Macri.