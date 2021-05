Nicolás De la Cruz, AGENCIA NA

El mediocampista de River Nicolás De la Cruz volvió a dar positivo de Covid-19 en un testeo y por ese motivo no pudo viajar a Uruguay, para sumarse a la selección que conduce Óscar Washington Tabárez.

El jugador había tenido coronavirus cuando el plantel "millonario" tuvo un brote que afectó a más de 20 futbolistas y también a parte del cuerpo técnico y colaboradores.

Sin embargo, pese a perderse algunos partidos con el equipo de Marcelo Gallardo -Boca e Independiente Santa Fe-, De la Cruz volvió a jugar ante Fluminense de Brasil (1-3) por la Copa Libertadores.

Es que para jugar ese partido, en el estadio Monumental, De la Cruz tenía el alta epidemiológica, ya que habían pasado 10 días desde que tuvo la enfermedad.

Sin embargo, en el testeo que se realizó para poder viajar a Uruguay a sumarse a la selección "charrúa" el habilidoso jugador oriental volvió a dar positivo, por lo que se estima que aún tiene rastros de la enfermedad en su organismo.

"Uruguay pide un PCR antes de viajar, me dio nuevamente detectable, me quedan restos, la carga ya es baja, tengo el alta epidemiológica. Jugué entre semana, voy a tratar de viajar a Uruguay en las próximas horas", declaró el futbolista a una radio oriental.

La "Celeste" debe enfrentar a Paraguay el jueves que viene por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022: en tanto, el martes 8 de junio jugará contra Venezuela, de visitante.

El jugador reconoció que atravesar la enfermedad le había dejado algún tipo de condicionamiento en el partido ante Fluminense, dado que sintió ahogo y cansancio.

"Lo sufrí mucho en los primeros minutos, prácticamente no entrenamos. Salimos a jugar después de 10 días de estar en la cama. Es un poco inhumano, pero eran las condiciones de juego, algo que ya estaba estipulado. Intentamos estar en el partido en todo momento por más que no estuviéramos bien físicamente. Terminé un poco acalambrado, pero el equipo me necesitaba", aseguró en una entrevista televisiva.