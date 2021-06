Juana Viale, Mirtha Legrand, Marcela Tinayre

Luego de las críticas que recibió por su entrevista al expresidente Mauricio Macri, comenzó a circular un rumor que aseguraba que Juana Viale había decidido dar un paso al costado y dejar de conducir "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand".

"Más allá de que le ponen toda la plata y el hermano la cuida, ella está muy cansada. Le dan indicaciones parecidas a las de Mirtha, y ella no quiere saber absolutamente nada. Ella dice que ´mi abuela es mi abuela y yo soy yo'", reveló el periodista Fernando Piaggio y señaló a Marcela Tinayre como la elegida para tomar la conducción de ambos ciclos.

Sin embargo, al hacerse eco de estas versiones, La hija de Mirtha salió a desmentir la renuncia de Juana. "Nada es verdad", manifestó Marcela en un mensaje de audio enviado a "Intrusos". Y remarcó: "Juana no renuncia. También me habían preguntado si me lo propusieron a mí y nadie me propuso nada".

En la apertura del programa del último domingo -que fue grabado el sábado, luego del programa con Macri-, Juana se anticipó a la reprobación que iba a recibir por parte de su público. "Acá estamos en un domingo maravilloso, después del programón del sábado. No saben lo que relajé mi ser después del programa con el ingeniero Mauricio Macri, expresidente de la Nación", manifestó la actriz. Y agregó: "Fue una muy linda charla, por suerte. Se hablaron de todos los temas. Así que no me vengan a decir que toqué o no toqué tal tema, eh".