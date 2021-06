Lionel Scaloni. Foto: NA.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó el equipo que este jueves se enfrentará a Chile, en el cual Emiliano Martínez será el arquero debido a que Franco Armani no puede viajar a Santiago del Estero porque aún "tiene PCR positivo", a la vez que mostró su desacuerdo con que la Copa América se realice en Brasil.

"El equipo va a formar con Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristián Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Lionel Messi; Ángel Di María y Lautaro Martínez", dijo Scaloni.

Asimismo añadió: "Hace días que estamos entrenando con Emiliano (Martínez) porque sabíamos que Franco (Armani) podía seguir dando positivo el PCR. Creemos que Emiliano es el arquero que está mejor ahora".

Noticias relacionadas

"Franco y Gonzalo (Montiel) siguen dando positivos en los PCR. No contagian, no tiene riesgo, pero el Gobierno de Santiago del Estero no los deja entrar con PCR positivo", explicó Scaloni. En tanto, el entrenador del elenco argentino señaló que Brasil "no es el lugar ideal" como para realizar la Copa América a la vez que dijo que "es una situación alarmante y preocupante".

"Hace rato que se venía hablando del problema que estábamos teniendo como país para poder albergar la Copa América y el esfuerzo que se estaba haciendo para que se pueda jugar en Argentina", reveló Scaloni. En ese sentido agregó: "Al final se decidió que no se haga por un tema de salud, lo cual es lógico, y resulta que ahora nos vamos a Brasil. Con eso está todo dicho".

"Seguramente este igual o en peores condiciones que nosotros. Desde ese punto de vista se hace difícil asimilar la decisión, pero eso no quita que nosotros tenemos que ir. Vamos a jugar, vamos a intentar de que la Copa sea lo mejor posible, pero hay muchas incógnitas", aseveró.

Además indicó: "No sabemos dónde vamos a estar. Nos cambió la perspectiva porque íbamos a estar en el predio concentrados tomando todos los recaudos y ahora nos encontramos ante esta nueva situación que no deja de ser alarmante y preocupante porque no es el lugar ideal". Al ser consultado acerca de que todos los futbolistas deberían haber recibido la vacuna para viajar y para jugar la Copa América, Scaloni manifestó: "Hay cinco o seis jugadores que ya están vacunados, pero el resto de la delegación no".