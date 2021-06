Alberto Fernández junto a Pedro Sánchez, AGENCIA EFE

El presidente Alberto Fernández pronunció una frase que generó polémica y repudio en las redes sociales durante su declaración conjunta con el mandatario español Pedro Sánchez.

“Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad”, sostuvo Fernández.

Sin embargo, la cita corresponde a una canción de Lito Nebbia, reconocido músico nacional y con quien el presidente tiene una relación cercana: “Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.

La frase que se atribuye a Paz en tanto afirma: “Los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y los argentinos, de los barcos”, una ironía del escritor mexicano para con ciertos argentinos que consideraban al país una suerte de “Europa de las Américas”.