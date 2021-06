Acto de Alberto Fernández en el Instituto Roffo

Alberto Fernández volvió a estar en boca de todos con sus declaraciones, luego de la polémica con brasiñeños y mexicanos durante la visita de Pedro Sánchez, presidente español.

En este caso, durante un acto en el Instituto Roffo y al anunciar el nuevo DNU con restricciones ante el COVID-19, el presidente cometió un fallido, del que rápidamente se corrigió.

Your browser does not support the video element.

"Por favor vayan y contagien. ¡Perdón! Vayan y vacúnense, eviten el contagio”, dijo este viernes el funcionario.

Noticias relacionadas

El furcio del mandatario no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en las redes sociales, especialmente en Twitter, en donde se volvió tendencia.