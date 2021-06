Presidente argentino, Alberto Fernández. Foto: NA.

Mientras aún resuena el eco de las polémicas declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández, cuando ante su par español Pedro Sánchez, había manifestado en conferencia de prensa que “los mexicanos vinieron de los indios y los brasileños de la selva”, ahora el mandatario sumó otra frase que sacudió el avispero.

Sucedió en medio de su discurso por la conmemoración del Día de la Bandera, llevado a cabo en la residencia presidencial de Olivos, cuando sostuvo que “Tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos”.

Alberto Fernández habló este domingo en el marco de la conmemoración del 201° aniversario de la muerte de Manuel Belgrano y su polémico discurso se transmitió mediante pantalla gigante en el Monumento a la Bandera de Rosario, donde también estaban presentes el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el intendente de Rosario, Pablo Javkin y el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.

Noticias relacionadas

Luego de enumerar la lista de virtudes y logros del patriota Manuel Belgrano, el presidente argentino sostuvo: “A (Manuel) Belgrano también lo recordamos porque hizo esta bandera, que a todos nos iguala y a todos nos representa”.

Fue el momento en que se dirigió a un grupo de alumnos de cuarto grado, que estaban allí para prestar su promesa a la bandera nacional. “Ustedes dirán ‘¿Qué es la patria, Alberto?’”, dijo y continuó: “La patria somos todos nosotros”, aseguró el Presidente, quien continuó: “Nosotros vivimos en un territorio inmenso, el octavo país del mundo en materia de territorio. Una patria muy diversa en gente”.

Finalmente, llegarían sus polémicas palabras, cuando aseveró: “Tenemos nuestros pueblos originarios, tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos, tenemos inmigrantes, tenemos descendientes de inmigrantes”.

Your browser does not support the video element.

Declaraciones de Alberto Fernández.