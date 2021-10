Adele

Hace diez años que Adele Laurie Blue Adkins, conocida popularmente como Adele, saltó a la fama en todo el mundo por sus canciones de desamor y su gran talento vocal. 21, su segundo álbum de estudio que le dedicó a un noviazgo fallido hizo que su canciones, como Someone Like You, Set Fire to the Rain y Rolling in the Deep, coparan todos los rankings y que la artista británica se posicionara como una de las voces más distintivas de su generación.

Luego de embarcarse en una larga gira y de vivir en carne propia todo lo que implica la fama, la cantante decidió tomarse un tiempo para trabajar en 25, su tercer trabajo discográfico, argumentando que necesitaba vivir un poco más para poder escribir nuevas canciones.

El disco se publicó en 2015 y Hello, su primer corte de difusión, rompió récords de ventas con más de un millón de copias digitales vendidas en su primera semana de lanzamiento; el videoclip alcanzó los 27, 7 millones de visualizaciones en Youtube en solo 24 horas y rápidamente trepó al primer puesto de las listas musicales de Reino Unido y Estados Unidos.

Pero luego de semejante éxito, la cantautora se tomó con calma su carrera. Recién en 2018 comenzó a trabajar en su nuevo álbum, que se llamará 30 y que según ella misma adelantó, "será un disco con baterías y bajos". Estaba previsto que el lanzamiento se realizara en septiembre de 2020, pero a raíz de la pandemia se pospuso por tiempo indeterminado.

De hecho, en octubre del año pasado fue invitada al programa Saturday Night Live y en uno de los sketches aseguró que su disco todavía no estaba terminado. Pero un año más tarde, todo está volviendo a su lugar y en los últimos días, Adele dio varios indicios de que pronto sus fanáticos podrían disfrutar de sus nuevas canciones, como publicidades en el Palacio de Buckingham, la Torre Eiffel y el Empire State Building. Hasta que este martes 5 de octubre presentó un adelanto de Easy On Me.

El tema estará disponible en las plataformas digitales a partir del viernes 15 de octubre y también se presentará su videoclip. En el avance que compartió la ganadora de quince premios Grammys, nueve Premios Brit, un Óscar y un Globo de Oro, entre otros galardones, se la ve poniendo un casete en el estéreo de su auto antes de comenzar a manejar por una ruta y solo se escucha el sonido de un piano.

