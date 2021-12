Foto NA.

Con operativos especiales durante el verano y refuerzos con postas de vacunación en supermercados, playas, rutas, a domicilio o libre para turistas, las provincias buscan facilitar la vacunación a fin de completar esquemas y llegar a las personas no vacunadas contra el coronavirus, mientras avanzaban en la implementación del pase sanitario que será de alcance nacional a partir de enero.





En el marco de las búsquedas para incentivar la vacunación, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero comenzaron este martes a implementar el pase sanitario para el ingreso a eventos masivos o lugares públicos cerrados, mientras otras diseñaban con las intendencias las estrategias para definir los sitios y forma de aplicación de la medida.





Provincia de Buenos Aires



En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anunció desde Mar del Plata que este verano "todos los argentinos y extranjeros se pueden vacunar en las postas de todos los destinos turísticos bonaerenses" porque afirmó que el objetivo "es proteger a la gente, no limitarla o impedirle".





Para ello, Kicillof aseguró este martes por radio 10 que incluso se instalarán vacunatorios móviles "cerca de lugares nocturnos" para que quien quiera ingresar pueda vacunarse en el instante, mientras el el Ministerio de Salud aclaró que "si una persona se dio la primera dosis y no se cumplió el tiempo mínimo interdosis, podrá acreditar también el pase libre" a la espera de completar su esquema.

Además, "hace tiempo que en la provincia hay vacuna libre desde los 3 años en primera y segunda dosis y ahora agregamos vacuna federal: inmunización libre y gratuita para todos los turistas argentinos o extranjeros en cualquiera las postas de todos los destinos turísticos bonaerenses", añadió el gobernador.





El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló que también montarán dispositivos de testeo "en cada balneario" y pronosticó que durante el verano se desplegará "un operativo de salud extraordinario" con 39 ambulancias, 9 camiones hospitales y 60 postas sanitarias con promotores de salud "en cada playa".

En Bahía Blanca, el director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Nuñez Fariña dijo que en las localidades turísticas de Monte Hermoso, Sierra de la Ventana, Claromecó y Carmen de Patagones "habrá postas de vacunación con la posibilidad de generar una itinerancia dentro de la parte turística" y explicó que "como lo hacíamos en los barrios lo podemos llevar a cabo en lugares sobre la costa, la sierra para poder vacunar".





En La Plata, se instaló una posta itinerante de vacunación que funcionará hasta “el jueves 23, de 14 a 18, inmunizando contra el coronavirus en la puerta de la Tienda de Carrefour de Camino Centenario" con primeras y segundas dosis libres, informó la Región Sanitaria XI.





Córdoba



En Córdoba, donde también este martes se implementó el pase sanitario que se tramita desde la web oficial, alrededor de 450.000 personas no se vacunaron por lo que se intensifica el Operativo Identificar con el trabajo territorial en los barrios para buscar casos sospechosos, asintomáticos y vínculos estrechos, mientras a los vacunatorios se puede concurrir sin turno para recibir primera y segunda dosis en todas las edades.





"Con la vigencia del Pase Sanitario se advierte más concurrencia para recibir la vacuna", dijo a la prensa local uno de los coordinadores de los vacunatorios, Leandro Cisterna, y resaltó que paralelamente en esos espacios trabaja un equipo de epidemiología para el asesoramiento y acompañamiento a las personas que se acercan con dudas con respecto a las vacunas.





En cuanto a la temporada de verano Córdoba no exige requisitos sanitarios, salvo en el caso de los extranjeros que arriben desde territorios africanos o zonas afectadas por la variante Ómicron, quienes deberán contar con PCR negativo, que se repetirá en la provincia, y realizar siete días de aislamiento.





El productor José Palazzo, responsable de eventos masivos como el Cosquín Rock, dijo que tras una reunión con las autoridades locales "va a ser obligatorio para entrar a los espectáculos" el pase y se va a establecer un "estricto control".



Santa Fe



En Santa Fe la apuesta principal del gobierno para aumentar el porcentaje de personas con el esquema completo de vacunación es el pase sanitario, que rige desde este martes, ya que la actividad de los vacunatorios y la modalidad de registro son las mismas que desde que se inició el plan nacional de inoculación.





El gobernador Omar Perotti defendió este martes en Rafaela la implementación del pase sanitario y remarcó que "las vacunas están disponibles, por lo cual todas aquellas personas que fueron llamadas para un turno deben acercarse a recibir su dosis correspondiente".





Al referirse a una manifestación que se hizo contra el pase, el gobernador dijo que "nadie tiene por qué ocultar que alguien haga una marcha porque no le gusta el carnet sanitario" pero señaló que es más importante "que todos comuniquemos los beneficios que hemos observado hasta aquí en la población vacunada".





"Incluso frente a la cepa Omicron, a quienes están vacunados prácticamente no les ha generado más que una instancia leve pero sí tienen dificultades quienes no están vacunados. Por lo tanto, a completar la segunda dosis quienes no la tengan, porque están todos turnados y las vacunas están disponibles", concluyó.





Mendoza



Mendoza habilitó en su campaña de vacunación contra el coronavirus la instalación de 70 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) que desde esta semana se suman a la estrategia de la provincia con un refuerzo para mayores de 18 años que hayan pasado cinco meses desde la segunda dosis.





Asimismo, dispuso operativos para acceder a la inoculación y desde este lunes en el marco del programa La Garrafa en tu Barrio, que entrega garrafas de 10 kilos subsidiados a 300 pesos, estará disponible puestos para completar su esquema en las localidades de Malargüe, San Carlos, Las Heras, Maipú, Luján, Godoy Cruz, La Paz, San Rafael, Lavalle, Rivadavia, Santa Rosa, San Martín y Tunuyán.



Sobre el pase sanitario, el gobernador Rodolfo Suarez dijo que "de aquí a enero va a haber mucho trabajo para ver cómo implementarlo".





Corrientes



En Corrientes, la campaña de vacunación circula en modalidad "casa por casa" y diversas locaciones para la inmunización a distintas franjas etarias, sin turnos previos, con días dispuestos según el número de terminación del DNI.





El Ministerio de Salud Pública de la provincia, informa previamente los días y barrios en los que se realizará la inoculación en los domicilios a los mayores de 18 años para segunda dosis, mientras la tercera de refuerzo se aplica sin turnos previos, con la presentación de carnet de vacunación.

Misiones



El Gobierno de Misiones, en tanto, pidió a la población completar el esquema de vacunación tras la aparición de un caso de variante Delta en la provincia por lo cual reforzarán los protocolos sanitarios dado que, según el vicegobernador Carlos Arce, hay más de 200 mil misioneros que todavía no se aplicaron la segunda dosis.





"Lo que tenemos que hacer es reforzar los protocolos sanitarios y reforzar las dosis de vacunas que es lo mejor que tenemos", afirmó Arce y sostuvo que "hay evidencia científica de que la mejor manera de combatir la variante Delta, que es la que más problemas trae, es la segunda dosis o la dosis completa de inmunización".

Además, recordó que el ministerio de Salud mantiene un programa "casa por casa" para acercar las dosis a la ciudadanía y que este trabajo será "reforzado", indicó al tiempo que este miércoles habrá una reunión virtual con los 77 intendentes para definir "cuáles son los eventos donde vamos a tener que pedir el Pasaporte Sanitario para poder concurrir. Esto induce a la gente a que se vacune. El principal objetivo de inducir al Pasaporte Sanitario en los eventos es que la gente se vacune".





Según el vicegobernador, el pase podría implementarse a partir de enero y resaltó que "las condiciones sanitarias en los tres pasos fronterizos no se ha modificado por el paso de la gente, eso lo sabemos por los hisopados y porque no hemos tenido un aumento de los casos por esa actividad. Hay aumentos de casos como en el mundo y en el país, donde se han triplicado en este mes la cantidad".





Jujuy



En Jujuy también se reforzaron los operativos de vacunación casa por casa, con unos 19 equipos de trabajo con el objetivo de llegar a fin de año con un 80% de la población con esquema completo, dado que hay una brecha de cerca de 200 mil personas que recibieron solo primeras dosis, según el ministro de Salud, Antonio Buljubasich.



La provincia implementó su pase sanitario el 13 de diciembre para ingresar a todo evento masivo, ya sea público o privado.

Santiago del Estero



En Santiago del Estero, la ministra de Salud, Natividad Nassif, aseguró que ante el anuncio de la implementación del Pase Sanitario "en la última semana se produjo una interesante convocatoria de gente que no tenía ninguna vacuna y así aparece un número importante de primera dosis".





Asimismo, recordó que continúa la inmunización con segunda y tercera dosis en vacunatorios permanentes, en visitas "casa a casa" como parte de "acciones sanitarias accesibles, con calidad y oportunidad para todos los santiagueños".





Catamarca



En Catamarca, la flamante ministra de Salud, Manuela Ávila, destacó que "estamos aproximadamente en un 89% de personas vacunadas con el esquema completo; sin embargo, no me preocupan los vacunados, me preocupa un 10 % de la población que no ha recibido ninguna de dosis".





"Hemos estado trabajando para acercar mesas libres de vacunación, vamos a poner una en la Plaza 25 de Mayo, en la glorieta, para facilitar el acceso a la vacunación", acotó y apuntó que "hemos avanzado mucho en la vacunación y si bien es preocupante también tiene que ser una decisión personal de poderse acercar y vacunarse" porque, dijo, "creemos que el pase sanitario va a colaborar con esto".





Neuquén



En Neuquén, donde el pase sanitario se implementará a partir de enero, se puso en marcha esta semana el plan de vacunación en las rutas con dispositivos especiales en Zapala, Piedra del Águila, San Martín de los Andes y el puente carretero que lleva a Cipolletti, debido al comienzo de las vacaciones y la temporada de verano en los centros turísticos neuquinos.





La ministra de Salud, Andrea Peve, explicó que "se trata de un trabajo coordinado con los Ministerios de Turismo y Seguridad para brindar mayor accesibilidad a la vacunación COVID-19, fomentar que las personas que aún deban completar su esquema o colocarse la dosis adicional lo hagan y permitir que las personas puedan sacarse dudas".





Tierra del Fuego



El Gobierno de Tierra del Fuego mantiene un sistema de descentralización para incrementar el porcentaje de personas vacunadas por lo cual a comienzos de diciembre se cerraron los vacunatorios convencionales y se inocula en hospitales y centros de salud de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, con un sistema de convocatoria mixto, que incluye jornadas de demanda espontánea y turnos por vía telefónica.





"El objetivo es continuar implementando estrategias que fortalezcan el avance del Plan Estratégico de Vacunación para maximizar las coberturas antes de la llegada del otoño", dijeron fuentes del Ministerio de Salud fueguino y resaltaron que logró vacunar con una dosis al "97% de la población mayor de 3 años" y con dos dosis al "83% del mismo segmento".





Salta



En Salta, en tanto, la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, manifestó que “en el contexto de la circulación comunitaria de las distintas variantes es fundamental contar con las dos dosis para reducir la hospitalización y la instancia grave de la enfermedad”, tras lo que instó a quienes les falta vacunarse o completar esquema que se acerquen a los diferentes dispositivos de vacunación habilitados.





Con casi dos millones de dosis aplicadas, en Salta las vacunas se aplican a libre demanda en hospitales y centros de salud además de los vacunatorios móviles en terminal de ómnibus de la ciudad de Salta, el Centro Covid-19 Salta o plazas, parques y shoppings de las distintas localidades.





Según la Resolución 30 del Comité Operativo de Emergencia de Salta (COE), hasta el 31 de diciembre rige el Pase Sanitario en la provincia, por lo que se deberá garantizar que el 100% de las personas que asistan a eventos cuenten con el esquema completo de vacunación contra la Covid-19, recordó el coordinador de la Central Operativa de Control y Seguimiento (COCS), Víctor Ola Castro.

