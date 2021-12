Julian Álvarez, River Plate. Foto: Reuters.

El ex presidente de River Rodolfo D´Onofrio se refirió a la posible continuidad del delantero Julián Álvarez y aseguró que le "conviene quedarse" en el "Millonario" el año próximo para disputar el Mundial de Qatar, donde sostuvo que tendrá la posibilidad de ser titular.

"Como hincha, la cláusula de 20 millones de dólares vale para que no se vaya. Significa que no tiene precio. Para River, Julián no tiene precio. Pero también reconozco, porque comprendo a cualquier dirigente y a cualquier jugador, que al futbolista en un determinado momento le hacen ofertas tan extraordinarias que es muy difícil retenerlos porque te pagan la cláusula de salida", señaló D´Onofrio en declaraciones a TNT Sports.

En esa línea, reveló: "Le dije en algún momento a Julián que le conviene quedarse el 2022 en River. Tendrá la posibilidad de ir al Mundial y yo creo que por la capacidad y calidad, de ser titular. Porque es una explosión lo que está teniendo y cada vez va a ser superior. Pero si se va a Europa, la aclimatación y todo lo que ocurre con los jugadores, va a perderse el Mundial".

"Tiene que disfrutar, vivir, porque tiene tiempo en su carrera y se va a valorizar mucho más. Le van a pagar más prima el día que se vaya después de jugar en el seleccionado argentino, tiene todo para ganar", remarcó el ex mandatario, que fue sucedido por Jorge Brito tras el triunfo del oficialismo en las últimas elecciones.

Días atrás, el vicepresidente del Inter de Italia, el argentino Javier Zanetti, descartó la llegada de la "Araña" al club de Milán, al igual que lo hicieron medios españoles sobre un posible arribo al Barcelona.

Luego de la consagración en el Trofeo de Campeones al golear a Colón de Santa Fe, Álvarez había dejado en duda su futuro en el elenco de Núñez.

"No sé qué pasará, en enero se verá si arranco la pretemporada o sucede otra cosa. Ahora a festejar y después se vienen las vacaciones. Tengo la cabeza acá, pero a la hora de tomar decisiones elegiré lo que crea mejor", expresó.

Noticias relacionadas