Juana Viale con un amigo en Punta del Este

Luego de haber terminado la temporada 2021 al frente de los programas de Mirtha Legrand, Juana Viale viajó a Punta del Este para recibir el nuevo año en familia y con amigos. Y fiel a su espíritu rebelde, revolucionó las redes sociales al compartir una foto en la que se la ve besando a un hombre que no es Agustín Goldenhorn, su pareja hace varios años.

"Así... rodeada de verdadero amor.... nosotros somos mas que dos", escribió la actriz y conductora. Y agregó: "Alma libre, mujer libre". Enseguida comenzaron las especulaciones: ¿Quién es ese hombre? ¿Está separada de Agustín? ¿Tienen una relación abierta? Sin embargo, una de sus seguidoras fue la que aclaró cuál es la relación que une a este hombre misterioso con la nieta de Chiquita.

"No, él no es su novio. Es su amigo César y es gay", escribió la usuaria en cuestión para ponerle fin a las teorías sobre la vida sentimental de Juanita. Por su parte, Marcela Tinayre también publicó una foto con "Cesarito" -como lo llama cariñosamente- y en su cuenta de Instagram mostró el gran festejo que tuvo junto a sus hijos Juana, Nacho y Rocco, su nieta Ámbar de Benedictis, quien meses atrás se instaló en París para estudiar en la Soborna, y sus nietos Silvestre y Alí Valenzuela, los varones que Juanita tuvo con el chileno Gonzalo Valenzuela.

Por otra parte, Juana no tendrá muchos días de descanso, ya que a pesar de que durante el verano no hará televisión, se volverá a subir a las tablas para protagonizar El ardor, una obra dirigida por Luciano Cáceres, en la que la acompañan Juan Gil Navarro, Joaquín Berthold y Santiago Magariños, y que presentarán en varias ciudades uruguayas.

Eso sí, todavía no sabe si este año volverá a la conducción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. "¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber", declaró en su cierre de año. E hizo un balance sobre el rol que le tocó asumir a raíz de la pandemia: "Mi idea...como dicen, yo caí acá como por arte de magia. Solamente tengo palabras de agradecimiento a todos mis invitados. No es fácil coordinar agendas y han hecho locuras para estar acá. Respeto a todo el mundo, que vengan acá y puedan decir lo que quieran".

