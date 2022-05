Alberto Fernández en La Matanza. Foto: NA.

Alberto Fernández participó del lanzamiento del RENACER y se refirió a los trabajadores de la economía popular a cinco días del inicio de la Marcha Federal -que durará tres días- convocada por una parte de las organizaciones sociales.

“La economía popular ha venido para quedarse, es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, aseguró.

A su vez, el presidente ponderó el valor de las cooperativas de trabajo y de la economía popular y señaló que se trata “de un modo de vida distinto, fundado en la solidaridad”. A su parte agregó: “Hay una parte de la Argentina que ha desarrollado otros valores que no pueden quedar en el corset de la economía formal que, producto de este capitalismo salvaje, ha desarrollado el individualismo y la meritocracia como valores supremos”.

Además, dejó un contundente mensaje en momentos de interna en el oficialismo: “No me caracteriza la hipocresía ni ocultar lo que lo pasa”.

“Las sociedades tienen todas una cuota de hipocresía y viven más tranquilos si hay ciertos temas que no tocamos, de los que no hablamos. Pero si hay algo que no me caracteriza es la hipocresía, y si hay algo que no me gusta es ocultar lo que pasa, y si hay algo que jamás me perdonaría es no prestar atención un problema que existe y hay que resolver”, fueron sus palabras.

A su vez, el Jefe de Estado tuvo palabras sobre la "meritocracia": “El mérito es muy importante, pero es posible valorarlo si es que todos tenemos las mismas condiciones para acceder a hacer lo que tenemos que hacer”, expresó el mandatario y aseguró que "jamás se perdonaría no prestar atención a un problema que existe y que hay que resolver”.

La actividad se enmarcó en el Encuentro Federal con trabajadores y trabajadoras de Empresas Recuperadas. En 2016, la empresa Agroindustria Madero declaró su quiebra y 126 trabajadores quedaron sin empleo ni indemnización. Por lo que los empleados se organizaron y fundaron la cooperativa Aceitera La Matanza.

En la actualidad, la cooperativa produce sus líneas de aceite que comercializa en Córdoba, Mendoza y San Luis. También producen el 80 porciento de la materia prima de Molinos Cañuelas.

